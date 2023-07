Violence conjugale: un juge écorche les procureurs de la Couronne pour des directives qui «n’aident en rien les délais»

En épargnant un casier judiciaire à un jeune homme qui a violenté et partagé une vidéo intime de sa conjointe, un juge écorche les procureurs de la Couronne qui évitent les peines d’absolution dans les dossiers de violence conjugale.

«Sans les directives du DPCP [...], il y aurait eu sans doute une suggestion commune d'absolution aux conditions proposées par la défense. Ce sont des directives qui n’aident en rien les délais dans le système judiciaire», a déploré le juge Michel Bellehumeur.

Le magistrat s’est ainsi rangé derrière la suggestion de la défense, et a accordé la semaine dernière une absolution à Jonathan Gosselin Guay avec une probation de deux ans.

Pourtant, l’homme de 32 ans a transmis une image intime de son ex-conjointe sans son consentement et s’est livré à des voies de fait contre elle.

La procureure de la Couronne, Me Camille Champagne, avait plutôt proposé une peine plus sévère, soit une suspendue et une probation de deux ans, puisque le DPCP ne recommande pas l’absolution dans les dossiers de violence conjugale.

Ses seins sur Facebook

En janvier 2022, Jonathan Gosselin Guay s’était fâché contre sa conjointe après avoir découvert qu’elle échangeait des textos et vidéos sexy avec un autre homme. Il lui a alors saisi le bras et la nuque.

Elle est parvenue à se réfugier chez un voisin. Pendant ce temps, Jonathan Gosselin Guay a publié sur le compte Facebook de celle-ci une vidéo où elle exhibe ses seins.

«Il avait changé mon mot de passe donc la vidéo est restée jusqu’au lendemain. Il avait identifié mes parents dans la publication. De vouloir me blesser et me faire souffrir en faisant ça, c’est à un autre niveau», raconte la jeune femme au Journal. Elle en vit encore avec des séquelles psychologiques.

Un être sans reproche...

Le juge estime pour sa part que Jonathan Gosselin Guay est un bon candidat à l’absolution: «C’est un geste isolé, fait dans un moment de rage où l’émotion a pris le dessus de l’être sans reproche qu’il était! Dès le lendemain, il s’est pris en main!»

Photo courtoisie

Il a exprimé un profond regret et s’est excusé à sa victime lors d’une audience à la cour, note le juge. Qui plus est, un casier judiciaire pourrait lui faire perdre son emploi chez Intact Corporation Financière ou du moins la possibilité d’obtenir une promotion.

La victime ne décolère pas: «Il continue à vivre la belle vie pendant que moi je subis les séquelles de cette relation. Il s’en sort sans casier, c’est comme une petite pichenotte sur la main. Une vraie blague», confie-t-elle.

Lors d’une audience, elle a lu une lettre dans laquelle elle racontait être affectée pour toujours par la culpabilité, la honte, l'impuissance, la douleur, la terreur, la tristesse, la méfiance et le dégoût.

«Si mon [nouvel] amoureux fait un mouvement brusque, je me mets à pleurer. Quand je vois une voiture rouge, j’arrête de respirer. Toute ma maison est porteuse de ces souvenirs», raconte-t-elle au bout du fil.