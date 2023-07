GOSSELIN, Louise Leblanc



À la Résidence Sélection St-Augustin, le 14 juillet dernier, est décédée à l'âge de 86 ans madame Louise Leblanc. Elle était la fille de feu Roger Leblanc et de feu Juliette Bergeron. Outre son époux, monsieur Paul-Émile Gosselin, elle laisse dans le deuil ses enfants : Andrée (Michel Lavallée), Hélène (Gaétan Pageau) et Jean-Luc; ses petits-enfants : Vincent (Camille), Jérôme (Marie-Philippe), Marie-Claude et Janne (Alex). Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesdès 10h enLes funérailles ont été confiées aux soins duLa famille désire remercier tout particulièrement le personnel de la Résidence Sélection St-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.