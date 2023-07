Alouettes et Stampeders: deux jumeaux, un seul de retour au jeu

Le premier est receveur de passes pour les Alouettes, le second évolue à la même position pour les Stampeders. Les jumeaux identiques Tyson et Jalen Philpot auraient pu avoir rendez-vous dimanche, au stade Percival-Molson, mais l’un des deux est encore sur la touche.

Étrangement, les deux frangins de 23 ans ont chacun raté le début de la saison de la Ligue canadienne de football en raison d’une blessure à une cuisse. De manière officielle, les deux athlètes se retrouvent toujours sur la liste des blessés pour six matchs, mais Tyson est prêt à revenir au jeu.

«Je suis extrêmement reconnaissant, ç’a été un long processus pour revenir, a indiqué tout sourire le numéro 6 des Alouettes, vendredi, lors d’une entrevue accordée au terme de l’entraînement. Ça fait maintenant huit semaines que j’écoute les entraîneurs et le personnel médical afin de suivre le programme mis en place. Je suis maintenant excité de retrouver mes coéquipiers sur le terrain afin de les aider à gagner et avoir un impact.»

Martin Chevalier / JdeM

Le possible retour au jeu de Philpot n’est pas banal pour les Alouettes. L’an dernier, à titre de recrue, il avait amassé 459 verges de gains par la passe et réussi 2 touchés, s’illustrant particulièrement en fin de saison. Le joueur natif de la Colombie-Britannique peut également rendre de fiers services sur les unités spéciales.

Maciocia joue aux échecs

Sans confirmer le retour de Philpot face aux Stampeders, le directeur général Danny Maciocia a laissé savoir qu’il jouait aux échecs, ces jours-ci, dans le but de le ramener dans la formation. Il y a la gestion de la masse salariale qui entre en ligne de compte, de même que le ratio à respecter concernant les joueurs canadiens et américains.

Philpot, lui, semblait déjà savoir qu’il serait en uniforme dimanche.

«Mon premier match de saison régulière a été contre Calgary et je dois maintenant effectuer mon retour au jeu face à cette même équipe», a souri Tyson.

L’enthousiasme du joueur face à ces matchs contre les Stampeders s’explique malgré l’absence de son frère. Au niveau universitaire, les jumeaux portaient les couleurs des Dinos de Calgary. Ils étaient d’ailleurs à Québec, en 2019, quand les Dinos ont vaincu Maciocia et les Carabins de l’Université de Montréal lors de la finale de la Coupe Vanier.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Une histoire de famille

Durant sa remise en forme, et en vertu des circonstances particulières, Tyson confie avoir eu le support moral de son jumeau au cours des derniers mois et vice-versa.

«Mon frère et moi sommes nos premiers critiques et nos premiers partisans pour l’un et l’autre, a-t-il mentionné. Maintenant, Jalen travaille fort pour revenir également cette année, mais sa blessure est plus sévère et il a dû subir une intervention chirurgicale. Je suis content qu’au moins l’un de nous deux soit de retour.»

À travers le long processus, les deux frères misent sur un autre appui important, celui de leur père Cory, qui a lui-même été un excellent porteur de ballon. Champion de la Coupe Grey en 1994 avec les Lions de la Colombie-Britannique, Cory Philpot a aussi été pendant des années le détenteur du record du plus grand nombre de touchés en une saison de la LCF, avec 22. Le surnom du paternel était d’ailleurs «Quick Six», en raison de son numéro de dossard, le même que porte Tyson.

«Il a été le premier que j’ai appelé lorsque je me suis blessé, il est toujours dans mon coin, a résumé le joueur des Alouettes. C’est aussi lui que j’ai appelé [jeudi soir] pour lui dire que je serais réactivé. Il était aussi heureux que moi face à mon retour sur le terrain.»

Dans le calepin...