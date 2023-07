Arrondissement Mercier: une collision fait un blessé

Une collision entre une bicyclette électrique et un véhicule aurait fait un blessé, jeudi soir, dans l’arrondissement de Mercier, à Montréal.

Vers 23h, plusieurs appels ont été reçus au 911 concernant un accident à l’intersection des rues Aubry et de Marseille, à Mercier, a rapporté la porte-parole du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), Véronique Dubé.

À leur arrivée, les policiers ont remarqué que les ambulanciers avaient déjà quitté les lieux avec le conducteur de la bicyclette électrique. L’homme de 24 ans a été transporté d’urgence en centre hospitalier avec des blessures sérieuses.

Son état de santé serait précaire, a relaté le SPVM.

Selon les premières informations des policiers, le véhicule roulait sur la rue Aubry en direction sud avant de heurter la bicyclette électrique qui circulait sur la rue de Marseille en direction ouest.

Le conducteur de la voiture, un homme de 71 ans, n’a subi aucune blessure.

Au moment d’écrire ces lignes, la cause de l’accident n’est pas encore confirmée. Une scène a été érigée à l’intersection de l’accident afin de permettre aux enquêteurs du module enquêtes-collision du SPVM de comprendre les causes et circonstances de l’événement.