Cosmos LB9: inauguration d’une nouvelle terrasse à couper le souffle!

Le 20 juillet dernier, l’équipe du Cosmos LB9 était emballée à l’idée de présenter leur nouvelle terrasse fraîchement rénovée à leur clientèle, lors d’une soirée festive. La terrasse du restaurant était déjà considérée parmi les plus belles de la région, mais “on pousse la note encore plus loin” affirme M. McNeil, propriétaire de l’établissement. «Une fois attablés sur cette terrasse, nos clients auront l’impression d’être en vacances à l’étranger ! » ajoute M. McNeil. Les deux principaux défis de cette énorme terrasse de 150 places sont les grands vents et l’environnement commercial du boulevard. C’est pourquoi de grandes portes vitrées et beaucoup de verdure ont été intégrées dans ce projet. De nombreux modèles différents de chaises et banquettes ont été sélectionnés minutieusement afin de créer un espace décontracté. Vous pourrez allonger vos soirées d’été près du coin foyer/lounge, en plus de profiter d’un espace de type salon gazonné semi-privé. À voir !