LEMIEUX, Lucile



Entourée de ses enfants, le 18 juillet 2023, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Lucile Lemieux, épouse en premières noces de feu M. Donald Nadeau et en secondes noces de M. Gérard Breton. Elle était la fille de feu M. Roland Lemieux et de feu Mme Cécile Dumont. Elle demeurait à Lévis.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Josette Nadeau, Christian Nadeau (Micheline Guillemette), Isabelle Nadeau (Marc Chiquette), Guylaine Nadeau (Arnaud Steeg), Sonia Nadeau (Jean-Yves Bernier); ses petits-enfants : Tommy, Natacha, Marjorie, Sarah-Ann; ses arrière-petits-enfants : Élodie, Vicky, Dorian, Helena, Ezékiel, Sidney, Élizabeth et Jacob; sa soeur Charlotte Lemieux (une pensée pour ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, cousins et cousines prédécédés). Elle laisse également dans le deuil sa bienveillante amie Françoise Lamontagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel du CHSLD de Lévis, du Précieux Sang, ainsi qu'à tous les professionnels des dernières années, pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 11 h 30 à 13 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie.