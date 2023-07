De l’utilité de la radio

Une lectrice de Rimouski vous avait écrit il y a quelques années pour vous signaler combien elle était contente d’écouter une radio dédiée aux personnes âgées, plus particulièrement aux baby-boomers. Vous aviez eu la gentillesse de parler de notre station et ça nous avait donné un réel « bon ti coup de pouce ». Merci pour cette générosité. Comme de plus en plus de personnes âgées possèdent un ordinateur, c’est facile de nous syntoniser.

CJRS Radio Montréal

Je considère important d’offrir des opportunités d’écoute à toutes les tranches d’âge de la population. Je considère donc que vous faites œuvre utile, en plus de me confirmer que de nombreux aînés sont branchés, contrairement à ce que laisse souvent entendre la rumeur populaire qui affirme que les aînés seraient réfractaires aux nouvelles technologies.