Espace Félix Leclerc: visites guidées avec Nathalie Leclerc

Les après-midis avec Nathalie sont de retour pour la belle saison. Nathalie Leclerc, fille de Félix et fondatrice de l'Espace, offrira des visites guidées du centre d'interprétation quatre après-midis par semaine (du mercredi au samedi, sauf exception). En plus de répondre à vos questions, cette guide au savoir unique vous permettra de voir Félix sous un nouveau jour en brossant un portrait intime du populaire chansonnier. De beaux moments en perspective! Nul besoin de réserver, seulement vous présenter à l'accueil de l’Espace du 2 au 5 août à compter de 13h30, au coût de 12$ par personne. Profitez également de l’occasion pour explorer plus de 3 km de sentiers qui parcourent les champs et boisés du site à l'entrée de l’île d’Orléans.