Festival de Blues de Donnacona: nouveaux talents et artistes internationaux au rendez-vous

La 16e édition du Festival de Blues de Donnacona se tiendra du 2 au 6 août. Vous serez charmé par la qualité de la production de cet événement reconnu dans le circuit blues en Amérique du Nord et où les nouveaux talents côtoient les artistes récipiendaires de nombreux prix, dont des JUNO (Canada). Vous pourrez y voir et entendre des artistes du Danemark, de la France, de l’Angleterre ainsi que des États-Unis et du Canada, tout cela sous un immense chapiteau. De plus, un service de camping à même le site des spectacles est disponible. Faites comme de nombreux festivaliers qui reviennent année après année.

►Détails et billets au donnaconablues.com.