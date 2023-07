Festivent: une 40e edition bien remplie

Maintenant 40 ans que le Festivent est la destination incontournable de Chaudière-Appalaches pour la musique, la famille & les montgolfières. Du 2 au 6 août, profitez de l'été avec 40 spectacles et 5 jours de festivités. Laissez-vous emporter par la musique d'artistes internationaux et québécois d'envergure comme Matt Lang, Third Eye Blind, Death Cab for Cutie, Walk the Moon, American Authors, Our Lady Peace, +LIVE+, Alicia Moffet, FouKi et plusieurs autres! Au menu pour les familles : activités, mascottes, manèges, jeux d’eau et jeux gonflables, en plus de nombreux spectacles comme Arthur l'Aventurier, Ari Cui Cui et Bill Bestiole.

►Visitez festivent.ca pour les détails.