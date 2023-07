Fêtes de la Nouvelle-France TD: s’éclater au cœur de notre histoire!

Du 3 au 6 août, revivez le passé grâce aux Fêtes de la Nouvelle-France TD avec de nombreuses activités immersives, des animations historiques, des conférences, des jeux, des contes et des spectacles. En plus de l’Auberge du Corsaire, plusieurs nouveautés seront offertes, notamment le Cabaret à Boisdon signé Appalaches (spectacles surprenants et grivois), la Tablée du Roy et le Rassemblement des Géants Place Ste-Foy. La populaire Chasse au trésor TD sera aussi de retour du 3 juillet au 6 août. Les gourmands seront enchantés par les kiosques du Marché du village. Procurez-vous votre Médaillon-décrypteur dès maintenant au coût de 15$. Nouveauté : il donne accès à des lieux historiques de la ville de Québec à 50% ou gratuitement.