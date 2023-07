Il apprend le sexe de son futur enfant et meurt en rentrant chez lui

Un futur père britannique a vécu un grand moment de joie avant de perdre la vie de façon tragique, plus tôt cette semaine, rapporte Chronicle Live.

Ben Cann, âgé de 20 ans, participait à une fête de révélation de sexe de son futur enfant le 2 juillet dernier, mais a été gravement blessé lors d’une collision avec un autre véhicule dans le village de Killingworth, alors qu’il revenait de la célébration.

Le jeune homme a succombé à ses blessures lundi dernier, environ trois semaines après l’accident.

«Lorsqu’il a éclaté le ballon et qu’il a su qu’il allait avoir une petite fille, il était fou de joie. J’ai capté le moment en vidéo», a raconté la mère du jeune homme, Judith Cann, ajoutant que son fils avait quitté la fête environ 20 minutes avant que l’accident ne survienne.

«Il a vécu une magnifique journée et avait un immense sourire au visage. La seule chose que nous pouvons tous dire, en tant que famille, c’est que nous avons eu des câlins, des sourires et du bon temps avec lui ce jour-là», affirme Mme Cann.

À la suite du décès de Ben Cann, une campagne de sociofinancement a été lancée sur le site GoFundMe pour venir en aide à sa famille. Plus de 4200 dollars canadiens ont été amassés jusqu’ici.