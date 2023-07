Je favorise Montréal plutôt que mon ancien club

Un affrontement entre les Alouettes de Montréal et les Stampeders de Calgary, comme celui à venir dimanche, a toujours une saveur spéciale pour moi.

Je portais bel et bien l’uniforme des Stampeders quand j’ai remporté la Coupe Grey contre les Alouettes, ici à Montréal, en novembre 2008. C’est justement pour avoir vécu ça au Stade olympique que j’ai tendance à me ranger derrière les Alouettes plutôt que derrière mon ancien club.

La raison est simple : Montréal, c’est chez moi. Je sais aussi à quel point les amateurs montréalais aiment les équipes championnes, peu importe le sport. Je souhaite que mes trois enfants puissent vivre l’expérience d’un club gagnant à Montréal.

Cette victoire à la Coupe Grey était une expérience inoubliable, c’est d’ailleurs le seul championnat que j’ai gagné dans ma carrière. C’est sûr que j’aurais aimé jouer pour les Alouettes, mais pendant que j’étais joueur, je n’y pensais pas trop. J’ai toujours été loyal envers l’organisation des Stampeders et je conserve un attachement pour la formation de Calgary, mais aujourd’hui, je souhaite davantage une conquête aux Alouettes. Ma loyauté se tourne vers là où ma famille habite, tout simplement.

Le Québec est football

En attendant sagement le prochain championnat des Alouettes, je tiens à mentionner que le football au Québec se porte très bien. D’ailleurs, la province a récemment enlevé les honneurs des championnats canadiens U16, U18, de même que chez les filles. Je m’amuse à dire que le Québec est football, mais il ne le sait pas encore. Oui, on aime le hockey et le Canadien de Montréal, mais le football est en excellente santé au Québec.

À propos du match de dimanche entre les Alouettes et les Stampeders, je dirais que les deux équipes se retrouvent dans une position similaire présentement, étant à la recherche de leur identité. On sent d’ailleurs une certaine pression sur les deux clubs.

Déjà, depuis le début de la saison, la troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas a démontré qu’elle n’abandonne jamais. Ils sont comme des carcajous qui ne lâchent pas le morceau.

Les joueurs travaillent de manière acharnée et éventuellement, ça va rapporter des dividendes.

Shawn Lemon : une grosse pointure

Au niveau des ressemblances, les Alouettes et les Stampeders avaient une fiche semblable de 2-3 après leurs cinq premiers matchs de la saison. Depuis, le club de Calgary a ajouté une défaite à son dossier, dimanche dernier, s’inclinant par le pointage de 43 à 41 face au Rouge et Noir d’Ottawa.

Malgré une séquence de trois revers, la situation est peut-être légèrement plus rose pour les Alouettes. Je dirais qu’ils ont une longueur d’avance en raison de ce qu’ils ont vécu depuis le début de la saison. Il faut aussi rappeler que les trois récentes défaites ont été subies contre des puissances de la Ligue canadienne, soit les Blue Bombers, les Lions et les Argonauts.

Pour les prochains matchs, l’arrivée du joueur de ligne défensive Shawn Lemon pourrait avoir un impact immédiat. On parle ici d’une grosse pointure. Puisqu’il était joueur autonome, il arrive frais et dispos. Lemon pourrait être à surveiller, dès dimanche, contre les Stampeders.

Propos recueillis par Benoît Rioux