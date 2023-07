«Je le vois comme un petit frère»

Nick Suzuki et Cole Caufield font la pluie et le beau sur la patinoire.

Les deux comparses sont aussi inséparables à l’extérieur de la surface glacée.

Les deux joueurs ont rapidement eu du succès à leur arrivée respective avec le grand club. Suzuki a fait ses débuts avec l’équipe montréalaise lors de la saison 2019-2020 après avoir été acquis par les Golden Knights de Vegas dans la transaction impliquant Max Pacioretty.

Pour ce qui est de Caufield, le franc-tireur a effectué ses premiers coups de patin dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge en 2021. Cette année-là, le CH avait atteint la finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay et les deux patineurs s’étaient distingués pendant ces séries éliminatoires.

«Nous avons connecté rapidement dès le début. Nous avons une très belle relation, et honnêtement, je le vois un peu comme un petit frère. Mon frère a exactement le même âge que lui. Je crois que nous avons cette connexion, et le frère de Cole a mon âge aussi», a déclaré Suzuki lors d’une entrevue avec le site Daily Hive, vendredi.

Le capitaine du CH a souligné que lui et son ami s’aidaient beaucoup dans tous les aspects de la vie.

«Nos personnalités se complètent bien. Il est un gars plus expressif et excité. Je suis quelqu’un de plus posé. Alors j’ai l’impression qu’il me motive et je peux le ramener sur terre parfois.»

Pour Suzuki, le temps passé à l’extérieur de la patinoire avec son inséparable partenaire lui permet de bâtir des liens très forts.

«Je crois que cette chimie sur la patinoire et en dehors nous aide beaucoup. Quand tu passes du temps avec les gars, tu apprends leur façon de penser. Tu comprends où il sera sur la glace, et pour moi, c’est important. Je veux évidemment qu’il soit bien positionné pour lancer.»

Les deux joueurs étoiles du Tricolore ont été excellents sur le plan offensif, la saison dernière. Suzuki a atteint un sommet en carrière en enregistrant 66 points, dont 26 buts, en 82 affrontements. Caufield a quant à lui inscrit 26 buts et 36 points en 46 rencontres. Il a vu sa saison prendre fin prématurément en raison d’une opération à une épaule.