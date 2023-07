Jean-Talon: un gros test pour PSPP

La semaine dernière, la députée de Jean-Talon, Joëlle Boutin, nous a pris par surprise en annonçant son départ.

Mme Boutin a fait un départ classique sans attaquer le premier ministre et l’ensemble de la CAQ. Clairement, elle n’a pas voulu couper les ponts avec les membres de sa famille politique.

Mais, la députée de Jean-Talon n’a vraisemblablement pas quitté parce que tout allait bien à l’interne. Oui, la gestion familiale était peut-être un enjeu, mais Mme Boutin n’aurait jamais quitté la politique si François Legault l’avait nommée comme ministre après la dernière campagne électorale.

Mme Boutin s’en va dans le privé, mais on ne peut pas dire qu’elle quitte pour un poste qui est incontournable. On le savait que ça allait être périlleux pour François Legault de gérer quatre-vingt-dix députés. Avec le départ de Mme Boutin, on en a la preuve.

François Legault

Pour François Legault, ce départ n’est pas la fin du monde, mais ce n’est pas une bonne nouvelle non plus.

Le premier ministre ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a du mécontentement dans ses troupes surtout depuis l’annonce de la fin du troisième autoroutier entre Québec et Lévis.

Il va devoir prendre soin de ses collègues. En politique, un chef se maintient au sommet de la montagne tant et aussi longtemps que son caucus est derrière. Lorsque tu perds l’appui de tes élus, tes jours sont comptés.

Au niveau de l’électorat, la région de la Capitale-Nationale a toujours été le château fort de la CAQ, mais les derniers sondages montrent que les électeurs cherchent une solution de rechange. Pour l’instant, l’alternative semble être le Parti Québécois.

Pourtant, le PQ n’a pas une position très différente sur le troisième lien que celle préconisée la CAQ actuellement. Ainsi, on peut penser que les électeurs à Québec semblent chercher une alternative à François Legault plutôt qu’un parti qui va réaliser le troisième lien.

Test de la réalité

Paul St-Pierre Plamondon peut être content des derniers sondages. Il est en progression depuis la dernière campagne.

Maintenant, il devra faire face à la réalité des électeurs. C’est bien de mener dans les sondages dans la région de Capitale-Nationale, mais le vrai test sera lorsque les électeurs de Jean-Talon iront voter lors de l’élection partielle.

À ce moment, nous aurons une meilleure idée de l’humeur de l’électorat à Québec. Le PQ est condamné à bien performer.

Une élection partielle ne fait pas le printemps, mais une victoire ou une bonne performance de PSPP dans Jean-Talon pourrait lui donner un momentum incroyable avant le prochain rendez-vous en 2026.

On sent que le PQ est déjà en campagne dans Jean-Talon. Le parti a même décidé de déplacer son caucus, avant la prochaine session parlementaire, qui devait avoir lieu à Alma dans Jean-Talon.

De l’autre côté, une mauvaise performance pourrait ralentir sa progression. Ça ne serait pas la fin du monde, mais PSPP doit éviter à tout prix de se retrouver dans cette position.