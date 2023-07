Le compte à rebours est lancé: le Grand Prix de Trois-Rivières peut compter sur de fiers partenaires

Ont participé à la conférence de presse : les pilotes Didier Schraenen (Formule 1600), Yannick Thibeault (Légendes Modifiées et vainqueur de la course au GP3R en 2022), Mélissa Barrette (coordonnatrice chez Rousseau Métal), Marc Bergeron (président de Prolon Contrôles), Martin D’Anjou (président de Festidrag développement), ainsi que les pilotes Samuel Charland (Défi urbain Chevrolet) et Jean-Philippe Bergeron (Série Nascar Pinty's). Courtoisie Festidrag développement