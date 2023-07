«Call of Duty: Modern Warfare 2» placé hors ligne à cause des pirates informatiques

Difficile d’imaginer pire scénario pour un éditeur de jeux vidéo aussi gros qu’Activision ; un de ses jeux les plus prestigieux sert de courroie d’infection virale vers des centaines de milliers de joueurs qui ne demandent qu’à se divertir.

Concrètement, des pirates informatiques infectent les joueurs de Call of Duty avec un logiciel malveillant qui se propage de lui-même sur le propre réseau du populaire jeu.

Call of Duty: Modern Warfare 2 hors ligne

Ce programme malveillant se propage automatiquement dans les lobbies du jeu en ligne. Activision a déclaré qu'elle avait dû placer Call of Duty hors ligne pour enquêter sur la manière dont les logiciels malveillants qui se propagent d'eux-mêmes infectent le jeu. On peut imaginer que tout le personnel en cybersécurité d’Activision est sur le cas.

Sur plusieurs sites dédiés à l’affaire, on y découvre que le 26 juin dernier, un utilisateur d'un forum Steam a alerté les autres joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 2 que des pirates « attaquent en utilisant des lobbies piratés », et a suggéré d'utiliser un antivirus.

Un ver informatique qui se propage facilement

Le logiciel malveillant en cause ici, autonome et parasite, est capable de se reproduire par lui-même. À la différence des virus informatiques, les vers informatiques n'ont pas besoin d'un programme hôte pour se reproduire. Autonomes, ils se déplacent dans la mémoire d'ordinateur, qu'ils surchargent et minent progressivement, consommant, parfois jusqu'à la paralysie, les ressources du système informatique. (GDT)

Des bogues en cause

La raison pour laquelle les pirates diffusent ce logiciel malveillant n'est pas claire. Comme le ver se propage automatiquement d'un joueur infecté à l'autre dans les lobbies en ligne, cela signifie que les pirates ont pu trouver et exploiter un ou plusieurs bogues dans le jeu pour exécuter un code malveillant sur les ordinateurs des autres joueurs.

Call of Duty: Modern Warfare 2 a été lancé par le géant du jeu Activision en 2009, mais il dispose toujours d'une petite communauté de joueurs en ligne.