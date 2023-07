Le Montréalais Jon Lajoie franchit les 200 millions d’écoutes sur Spotify avec «Everyday Normal Guy 2»

Humoriste québécois qui a connu ses années de gloire sur le web il y a une quinzaine d’années, Jon Lajoie a mentionné sur son compte Instagram que sa chanson Everyday Normal Guy 2 venait de franchir les 200 millions d’écoutes sur Spotify. «Folie absolue», a-t-il écrit.

Sorti un peu de nulle part en 2007, Jon Lajoie a rapidement gagné de la popularité sur internet avec des chansons comiques et très accrocheuses. Jusque-là, le public québécois le connaissait pour sa participation au téléroman L’Auberge du chien noir.

Mais avec ses chansons vulgaires et niaiseuses, pour un public averti, Lajoie allait connaître une célébrité quasi planétaire. En 2009, il lançait l’album You Want Some of This?, qui comprenait les succès Show Me Your Genitals, Too Fast, High as F%#K, Everyday Normal Guy et Everyday Normal Guy 2.

Cette dernière est de loin la plus populaire, ayant dépassé les 200 millions d’écoutes sur Spotify. Sur YouTube, le clip compte 84 millions de visionnements.

Jon Lajoie a écrit aujourd’hui un long message sur Instagram pour souligner cet important cap:

«Il y a 15 ans, j’ai écrit cette petite chanson dans mon petit appartement sur la Rive-Sud de Montréal. J’avais un ordinateur plus lent qu’un iPhone 4, une version piratée de Protools (ne le dites à personne), un microphone bon marché, une vieille guitare et beaucoup de temps libre. Aucune étiquette de disque, aucun argent et aucune attente. C’était juste pour le plaisir. Et ç’a été plaisant. Plaisant à écrire, plaisant à enregistrer, plaisant à tourner le vidéoclip sur une caméra vidéo merdique avec des amis et de la famille... Aujourd’hui, la chanson a dépassé les 200 millions d’écoutes sur Spotify. Folie absolue. Pour vous mettre en contexte, Thong Song a 186 millions d’écoutes. Je présume que ce que j’essaie de vous dire, c’est: faites les choses uniquement pour le plaisir et qui sait, peut-être qu’un jour, vous pourrez être plus gros que Sisqo.»