Les Sabres s’entendent avec leur choix de premier tour

Convaincus qu’il pourra continuer de former un duo dynamique avec Matthew Savoie, les Sabres de Buffalo ont offert vendredi un contrat d’entrée de trois ans dans la Ligue nationale à Zach Benson, leur choix de première ronde en 2023.

L’ailier gauche de 18 ans a impressionné au camp d’entraînement estival des espoirs des Sabres. Sélectionné 13e au total du plus récent repêchage, le Britanno-Colombien était souvent le meilleur joueur sur la glace, selon ses entraîneurs.

• À lire aussi: Vladimir Tarasenko: le premier depuis Alexandre Daigle

• À lire aussi: Jeremy Swayman demande autant d’argent que le gagnant du trophée Vézina

Avec le Ice de Winnipeg, Benson a amassé 98 points en 60 matchs la saison dernière. Savoie, choisi par les Sabres avec le neuvième tour de parole en 2022, a récolté 95 points avec la formation du Manitoba. Les deux amis ont continué de faire la paire au camp.

«Il y a certains jeunes qui vous donnent l’impression qu’ils sont des hockeyeurs. Ce sont des gagnants qui ont un tel désir de jouer et de compétitionner. Il a coché toutes les cases», avait mentionné à la mi-juillet le directeur général Kevyn Adams.

«Je crois que si vous ajoutez des gens talentueux et passionnés qui croient que jouer dans la Ligue nationale de hockey est un privilège et un honneur et qui feront tout pour connaître du succès, c’est un excellent départ. Zach a certainement tout ça», a-t-il ajouté.

Benson, qui a déjà complété trois saisons avec le Ice, pourrait jouer avec les Sabres dès 2023-2024.