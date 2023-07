Météo: un cocktail d’orages et de rafales attaquera le Québec

Si la matinée s’annonce assez tranquille pour jeudi, un cocktail météo de pluie, d’orages et de rafales allant jusqu’à 40km/h assaillira la majorité de la province en après-midi.

Malgré cela, le facteur humidex viendra tout de même augmenter le mercure au-delà du 30 degrés, allant même à 35°C pour Montréal et 36°C pour l’Outaouais. Le soleil sera de la partie pour la métropole, tandis que le secteur de Gatineau devra se contenter des nuages avec quelques éclaircies avant les fortes averses en après-midi.

Les Laurentides, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et la région de la Capitale-Nationale auront des conditions similaires à celles de l’Outaouais. Le temps restera légèrement plus frais chez les citoyens du Saguenay et de la Côte-Nord avec 30 degrés ressentis ainsi que pour les Laurentides avec 26°C, incluant le facteur humidex.

L’Estrie aura également un matin ensoleillé, avec un simple ennuagement en après-midi et des températures qui frôleront les 35 degrés ressentis.

Les parapluies seront de mise pour l’Abitibi-Témiscamingue, avec des averses qui dureront toute la journée et des risques d’orages en début d’après-midi. L’humidité ne les épargnera pas avec un ressenti de 31°C.

Si vous passez des vacances en Gaspésie, vous êtes au bon endroit, puisque c’est dans cette région que le soleil viendra se réfugier. Le ciel sera donc bien ensoleillé, avec quelques rafales de 20km/h et une température de 29°C avec le facteur humidex.