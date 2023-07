Miam! McDonald's lancera la nouvelle chaîne «CosMc’s»

Le président de McDonald's a annoncé que le géant de la restauration rapide prévoyait de créer une chaîne dérivée de petits restaurants appelée CosMc's en 2024.

«CosMc's est un concept de petit format avec tout l'ADN de McDonald's, mais avec sa propre personnalité», a déclaré Chris Kempczinski, président de McDonald's, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, jeudi.

CosMc, dont le nom évoque le mot «cosmic», est un extraterrestre mi-robot de couleur jaune.

Photo tirée de McDonald's wiki

Il est d’abord apparu dans la deuxième phase du pays imaginaire de McDonaldland, le monde habité par Ronald McDonald et ses comparses.

CosMc a déjà figuré dans quelques publicités de la franchise en 1987, rapporte le New York Post.

Il possède six bras et a quitté sa maison dans l’espace lorsqu’il a découvert les hamburgers et les frites McDonald’s.

Photo tirée de McDonald's wiki

On ignore toujours comment CosMc s’intégrera à la nouvelle marque, ainsi que les sites où il sera initialement testé.

De plus amples informations pourraient toutefois être données en décembre, a laissé entendre M. Kempczinski.

Extraterrestre gourmand

L'histoire de CosMc a d’abord été racontée dans une publicité McDonald's des années 80, laquelle mettait également en scène Grimace, Ronald McDonald et le professeur de McDonaldland.

La publicité montrait un objet ressemblant à un OVNI atterrissant dans McDonaldland.

Photo tirée de Youtube | Drrek Dahlsad

Juchée sur ses six bras, une tête apparaissait alors.

Photo tirée de Youtube | Drrek Dahlsad

«Bonjour les Terriens, ici CosMc. Je suis venu de l'espace pour une mission commerciale», annonçait l’extraterrestre.

Photo tirée de McDonald's wiki

Cosmc est ensuite apparue dans d’autres publicités, ainsi que dans le jeu Nintendo des années 90 M.C. Kids.

Une nouvelle approche du marché

Selon CNN Business, McDonald's prévoierait plusieurs types de nouveaux emplacements. Il y aurait les «CosMc's», mais d'autres magasins de petites tailles seraient également envisagés.

«Il y a un certain nombre d'endroits aux États-Unis où nous sommes considérablement sous-développés par rapport à la population d'aujourd'hui. Cela nous ouvre toute une série d'opportunités de développement que nous pouvons saisir», a exemplifié M. Kempczinski.

Bien que le modèle sera testé aux États-Unis, on ignore toujours si des succursales CosMc's verront le jour au Canada.

Dans ce contexte, McDonald's envisage d'ouvrir des magasins de plus petite taille, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour la restauration sur place.

Cette approche du marché survient non seulement alors que la livraison est de plus en plus populaire, réduisant la surface de restauration nécessaire pour accueillir les clients, mais aussi au moment où les consommateurs sont inquiets quant à leurs dépenses.

«Il y a certainement une inquiétude chez les consommateurs américains qui se reflète dans leur sentiment», a convenu M. Kempczinski.