Nicki Minaj et Snoop Dogg intègrent le jeu Call of Duty

Snoop Dogg, Nicki Minaj et 21 Savage figureront dans la nouvelle édition de Call of Duty.

La saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare 2 doit sortir le 2 août, rapporte GameSpot, et le jeu vidéo de type shooter présentera les trois rappeurs comme personnages de l'intrigue pour célébrer 50 ans de musique hip-hop.

Des photos publiées sur le compte officiel Twitter/X du jeu vidéo montrent le personnage de Nicki – la première rappeuse à recevoir son propre avatar dans un grand jeu vidéo – arborant des cheveux roses et un fard à paupières bleu, ainsi qu'un pistolet rose. Le personnage de Snoop Dogg, quant à lui, tient un pistolet bleu et doré, et est vêtu d'une combinaison dorée et blanche ornée de motifs de feuilles de marijuana.

Getty Images via AFP

L'éditeur de jeux vidéo Activision a également annoncé que les joueurs recevront gratuitement des «War Tracks» hip-hop en se connectant à Modern Warfare 2 ou à Warzone entre le 7 et le 16 août.

Ce n'est pas la première fois que des rappeurs se mêlent à l'univers du gaming. 50 Cent a sorti son propre jeu vidéo, intitulé 50 Cent: Bulletproof, dans lequel le joueur incarne le rappeur de Candy Shop cherchant à se venger de ceux qui ont tenté de l'assassiner. Une série de jeux vidéo Def Jam a aussi été publiée dans les années 2000, dans lesquels les joueurs pouvaient combattre des rappeurs tels que DMX et Ludacris.