[PHOTOS] Voici ce qu'on a pensé du spectacle de l'humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais et de son enfilade de 372 gags

L'humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais s’était donné pour mission de nous servir, comme le titre du spectacle l’indique, la «meilleure joke». Et, au bonheur des quelque 8 000 spectateurs présents au Centre Bell, il ne s’est pas contenté d’en livrer une seule mais bien de mitrailler 372 gags dans cette performance très réussie.

Avec le titre un peu ronflant de son spectacle (Pierre-Yves Roy-Desmarais a trouvé la meilleure joke), l'humoriste avait mis la barre haute. Mais il n'a pas déçu.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Avec une cadence effrénée et soutenue du début à la fin, le showman multi-talentueux balance une salve carabinée de gags pendant tout son spectacle. C’est lui qui tient le décompte (jusqu'à 372) presque à mesure et on veut bien le croire tellement son enfilade de numéros ne laisse rien au hasard.

En un peu plus d’une heure et demie, il ne nous emmène jamais là où on pense. Il surprend constamment son public. Il sait mieux que quiconque désarticuler les codes de l'humour pour créer la surprise. Dès qu’on pense voir venir le punch d’une prémisse, il frappe fort avec une chute inattendue. Ça vaut aussi pour sa mise en scène dans laquelle on ne dénote aucun temps mort.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Il arrive donc à nous parler du couple ou des anecdotes de ses parents sans jamais tomber dans des lieux communs prévisibles qui ont fait la carrière de plusieurs de ses compères du métier.

L’exercice peut sembler périlleux. Dans son spectacle, il s’approprie volontairement les procédés les plus connus pour mieux les déconstruire et se les réapproprier. C'est très réussi. À ce jeu d'équilibriste il remporte son pari haut la main. Là où d’autres humoristes se risquent par moment à l’anti-humour complaisant pour public averti, Pierre-Yves Roy Desmarais reste au contraire accessible et efficace en n’abandonnant jamais l’attention de son auditoire.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Son dynamisme se perpétue dans les chansons qui ponctuent le rythme de l’ensemble sans nous faire oublier qu’on assiste à un show d’humour. Chaque petite ritournelle au piano nous balance son lot de perles hilarantes. D’autant plus que le jeune humoriste se paie le trip de se faire accompagner par un orchestre complet. Et il les fait travailler amplement!

Fouki est aussi venu en renfort sur une ballade pop gonflée à l’«autotune». Encore ici, si l’humoriste se permet de parodier un style, c’est qu’il en connaît les rouages et on ne tombe jamais dans la mauvaise caricature.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Ses quelques gags sur les Français demeurent peut-être le seul passage où l’humoriste n’échappe pas à certains lieux communs mais cette rare faute est de courte durée.

Non seulement Pierre-Yves Roy-Desmarais a bel et bien trouvé la meilleure joke - pas seulement une en fait - mais il a aussi trouvé une méchante bonne formule pour nous captiver dans un Centre Bell rempli.

En somme, l'humoriste est en pleine possession de ses moyens et nous livre une performance des plus solides.