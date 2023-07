Plein Art, le Salon des métiers d'art du Québec: retrouvez l'art d'ici

Du 1er au 13 août, « Retrouvez l’art d’ici » à Plein Art Québec, à l'Espace 400e du Vieux-Port de Québec. Deux semaines festives s’offrent à vous au cœur de la ville pour vous permettre de découvrir l’inspiration des artisan.es et des milliers d'objets d’exception porteurs d’histoires. Rencontrez une centaine d'artisan.es professionnel.les, dont 25 de la relève en provenance des 4 coins du Québec. C'est une grande expérience de magasinage dans un environnement unique au monde. Le moment parfait pour découvrir des œuvres uniques reconnues métiers d’art et écoresponsables. Un gage de qualité, de durabilité et d'authenticité pour le public. L’entrée est gratuite!