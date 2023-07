Presque complet

Photo fournie par Gestev

Après trois événements en trois jours à guichets fermés pour la série Je Cours Qc, la tendance semble vouloir se maintenir pour le Marathon Beneva de Québec présenté par Montellier. À l’heure actuelle, ce sont quatre épreuves sur cinq qui affichent complet, soit le 42,2 km Beneva, le 21,1 km Montellier, le 10 km Sports Experts et la Course des jeunes (2 km). Les amateurs de course à pied ne devront pas tarder à mettre la main sur les quelques dossards restants pour le 5 km de la santé Beneva. L’événement compte déjà près de 10 000 participants, attendus pour fouler la ville de Québec du 29 septembre au 1er octobre. Les participants sillonneront un parcours de type « carte postale » qui met en valeur les plus beaux attraits de la ville de Québec, en passant d’un tour de quartiers pour les épreuves de courte distance à un tour de ville condensé pour les longues distances. Le marathon, épreuve de prédilection 100 % Québec, fera (re)découvrir aux participants trois arrondissements, en plus de neuf quartiers sous la flamboyance de l’automne. Par ailleurs, L’Expo Je Cours Qc, au Centre de foires, proposera huit conférences et ateliers, en plus d’accueillir une trentaine d’exposants.

Changement de garde

Photos fournies par la Fondation

La Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) m’annonce le départ de Me Marie Cossette (photo de gauche) de son conseil d’administration, et ce, après sept années d’implication, dont deux à la présidence. Ce départ s’explique par la nomination de Me Cossette à titre de juge à la Cour supérieure du Québec. La nouvelle magistrate a été une personne clé dans plusieurs réalisations et projets déterminants de la Fondation, dont sa transformation en profondeur. Elle part avec le sentiment du devoir accompli et un attachement inaltérable à la Fondation du MNBAQ et à son équipe. Par ailleurs, la Fondation en a profité pour officialiser l’accession de Julie-Anne Vien (photo de droite) pour succéder à Me Cossette à la présidence de son CA. Mme Vien est associée directrice au sein du Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, et cumule près de 18 ans d’expérience en affaires publiques. Siégeant au conseil de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec depuis 2016, elle possède donc une grande connaissance de l’organisation, ce qui facilitera la réalisation de projets d’avenir du Musée... Bravo pour vos nominations respectives.

De l’expérience derrière le banc

Photo fournie par le Blizzard

Le Blizzard M18 AAA du Séminaire Saint-François (SSF) m’annonce la nomination de Francis Paré (photo) au poste d’entraîneur adjoint de son équipe. Ayant mené une carrière de plus de 15 ans dans les rangs professionnels, Francis a évolué pour de nombreuses équipes, tant aux États-Unis qu’en Europe, dont dans la KHL et la Ligue nationale de Suisse ainsi que dans la LHJMQ avec Shawinigan et Chicoutimi et le Collège Charles-Lemoyne dans la LHM18AAAQ. Avec Éric Chouinard, Mikaël Tam, Patrick Couture et maintenant Francis Paré, le Blizzard complète ainsi son personnel hockey en vue du 48e camp de sélection, qui débutera le 6 août.

Anniversaires

Photo fournie par Cité-Joie

Denis Savard (photo), ex-directeur général de Cité Joie maintenant directeur général de Fondation Cité Joie, 68 ans... Laurent Prémont, président de Prémont Harley-Davidson de Québec... Simon-Olivier Fecteau, humoriste et réalisateur québécois, 48 ans... Marc Dupré, humoriste, chanteur et imitateur, 50 ans... Garth Snow, gardien de but de la LNH pour les Nordiques (de 1993 à 1995), 54 ans... Pascale Montpetit, comédienne et actrice québécoise, 63 ans... Léo Munger, chanteuse, diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 1975, 68 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 28 juillet 2022 : Jason Di Tullio (photo), 38 ans, entraîneur adjoint du CF Montréal... 2019 : George Hilton, acteur britannique célèbre pour avoir joué dans de nombreux westerns spaghettis... 2018 : Bruce Lietzke, 67 ans, golfeur américain (13 victoires PGA Tour entre 1977 et 1994)... 2017 : Maurice Filion, 85 ans, ancien directeur général des Nordiques de Québec... 2015 : Me Yvon Martineau, 68 ans, ex-président du CA d’Hydro-Québec, grand juriste et avocat émérite chez Blake, Cassels & Graydon LLP – Montréal... 2014 : Marjolaine Hébert, 88 ans, comédienne et cofondatrice du Théâtre La Marjolaine d’Eastman, en Estrie... 2013 : Réal Murray, 71 ans, ancien chef de police de L’Ancienne-Lorette... 2013 : Frank Castillo, 44 ans, ex-lanceur des ligues majeures (baseball)... 2013 : George Scott, 69 ans, ancien joueur de baseball (carrière de 14 saisons)... 2010 : Louise Truchon, 69 ans, de Jonquière, la mère de l’animatrice Josée Boudreault... 2007 : Jocelyne Gosselin, 59 ans, mère de Patrick Gosselin de Force-G Communication.... 2007 : Jim LeRoy, 46 ans, pilote acrobatique... 2020 : John McNamara, 88 ans, ex-gérant au baseball majeur qui a dirigé six formations différentes au baseball majeur entre 1969 et 1996 et qui a conduit les Red Sox de Boston en Série mondiale en 1986.