Réfection de Gabrielle-Roy: la nouvelle bibliothèque ouverte au printemps 2024

Initialement annoncée pour le printemps 2023, puis reportée à l’automne, la réouverture de la nouvelle mouture de la bibliothèque Gabrielle-Roy n’aura finalement lieu qu’au printemps 2024.

• À lire aussi: Encore du retard pour la bibliothèque Gabrielle-Roy

Le projet de réfection de l’édifice avait débuté avec un écueil majeur quand un appel d’offres du projet avait été annulé en 2020, reportant le projet d’un an.

Puis, l’hiver dernier, la Ville avait confirmé que son échéancier prévoyant une réouverture au printemps 2023 ne tiendrait pas non plus le coup. Des réparations majeures imprévues à une poutre maîtresse du bâtiment et les impacts de la pandémie sur la chaîne d’approvisionnement de l’industrie avaient provoqué ce retard.

Mais voilà que l’attendue réouverture, après les investissements de 43,3 M$, est à nouveau repoussée.

200 000 documents à déménager

La Ville de Québec a annoncé par voie de communiqué vendredi que le tout nouveau bâtiment serait finalement accessible au public à partir de la fin février 2024.

«À temps pour la relâche», se réjouit la Ville.

Si les travaux de construction en tant que tels devaient prendre fin cet été, ils seront finalement terminés à l’automne, ce qui repousse l’ouverture.

«Le déménagement de la collection de plus de 200 000 documents et l’installation des équipes auront lieu au début de 2024», précise l’administration municipale.

D’ici là, la Ville maintient les services organisés dans la bibliothèque de proximité aménagée au Centre récréatif Saint-Roch. La date de fermeture de ce point de service en vue du déménagement des collections vers leur demeure rénovée sera annoncée plus tard.

Projet majeur

Le projet de réfection de la bibliothèque Gabrielle-Roy s’étire depuis plusieurs années maintenant. Les premiers contrats pour les plans et devis de construction ont été signés à l’automne 2017.

Le projet de plus de 40 M$ en est un d’importance, avec la réfection, mais aussi l’agrandissement du bâtiment existant. Plusieurs services, comme un studio d’enregistrement, une salle de diffusion, un foyer cuisine et un MédiaLab, s’ajouteront à l’offre de services renouvelée.