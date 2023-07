Megan Lynch, l'avocate qui s'affiche sans complexe sur TikTok et Instagram

Elle s’habille en rose et fait un clin d’œil à Barbie sur LinkedIn, publie sur TikTok et Instagram des vidéos sur le droit: la jeune avocate Megan Lynch détonne dans une profession conservatrice.

«Je me différencie du lot et c’est ce que tout entrepreneur devrait faire. Je ne réinvente pas la roue!» affirme Me Lynch, spécialisée en droit des affaires.

Reçue au Barreau en 2022, la jeune femme vient de fonder Lynch Légal, son cabinet sur la Rive-Sud de Montréal, pour se donner enfin le droit d’être elle-même: différente.

Dans une publication récente sur LinkedIn, l’avocate décrit avoir été isolée pendant ses études universitaires, parce que ses collègues ne la prenaient pas au sérieux, même si elle était première de classe. Lors de son arrivée sur le marché du travail, on lui reprochait d’avoir un habillement trop flamboyant. Chaque jour, elle recevait des commentaires sur son apparence physique, souvent de nature sexuelle.

Traverser les doutes

«J’ai traversé des doutes et je me suis conformée à un moment parce que j’ai pensé que c’est comme ça que j’aurais du succès professionnel: en faisant comme tout le monde», reconnaît-elle en entrevue.

Photo Louis-Philippe Wolford

Depuis ses quelques publications sur LinkedIn, où elle ose finalement «redevenir elle-même», Megan Lynch attire des bravos.

«Je suis étonnée de voir à quel point ça génère une forte demande. Présentement, je ne suis pas capable de servir tout le monde. Ce sont aussi des gens différents qui ne se reconnaissent pas dans l’avocat typique et qui trouvent inspirant de me voir m’assumer complètement», raconte Megan Lynch.

Dans la profession, on lui disait qu’il fallait au moins dix ans d’expérience pour espérer avoir son propre cabinet. Quand elle s’est lancée, on lui a dit qu’elle passerait des mois sans client.

Évidemment, elle y a cru. Mais pas aux méthodes traditionnelles d’acquisition de clients, soit le réseautage et l’affichage sur diverses plateformes.

«Tous les avocats le font. Mais qui sont les clients potentiels non desservis par cette approche? Ceux qui fonctionnent autrement», réfléchit celle qui accueille des entrepreneurs pour rédiger des contrats ou faire de la médiation, notamment.

«L’avocat traditionnel, ça stresse beaucoup de gens. Ils ne savent pas combien ça va leur coûter, ils ont peur de se faire avoir, ils ne veulent pas prendre le téléphone et se faire charger chaque minute», dit celle qui a choisi la rémunération à forfait.

Des critiques

Megan Lynch affiche sourire et empathie. Elle dit s’intéresser à la relation avec ses clients et aime les mettre en confiance. Mais dans le milieu juridique, elle est la cible de critiques.

«J’en reçois des critiques négatives et je sais que j’en aurai encore, surtout de mon milieu. Je sais à quoi m’attendre», dit celle qui n’hésite pas à montrer aussi des aspects de sa vie personnelle dans ses publications, comme ses photos au gym, en justaucorps révélateur.

Photo Louis-Philippe Wolford

«J’ai encore l’impression de devoir faire une démarcation entre vie personnelle et professionnelle, mais je devrais être capable de ne pas avoir honte de ce que je suis dans ma vie personnelle et ça ne devrait pas soulever le jugement de mes clients, confrères et consœurs», affirme Megan Lynch.

La place qu’elle ose prendre, dans toute sa féminité et ses couleurs, c’est aussi une prise de position féministe, considère-t-elle.

«J’ai confiance en mes compétences. Si quelqu’un veut juste s’arrêter à mon physique et qu’à ses yeux, c’est tout ce que je suis, ben ce n’est pas quelqu’un avec qui je veux travailler.»

Elle admet avoir reçu des clients trop entreprenants et même un client harcelant; des comportements qu’elle ne veut pas tolérer, mais qui ne vont pas non plus la ramener dans le moule de l’avocate typique.

Megan Lynch, c’est la revanche d’une blonde.