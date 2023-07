Sept cartes de crédit qui offrent des remises en argent intéressantes

L’inflation fait rage. Aussi bien utiliser des points boni pour payer son épicerie. Voici sept cartes de crédit qui figurent parmi les plus généreuses à ce chapitre.

Les points des programmes de récompense ne sont pas des REER. Avec l’inflation et les conditions d’utilisation qui changent constamment, il est préférable de ne pas les accumuler.

«Durant la pandémie, les programmes de récompense se sont adaptés. Comme les gens ne pouvaient pas voyager, ils ont élargi l’utilisation vers tous les types d’achats. La plupart ont maintenu ces conditions», explique Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.

Il existe plusieurs types de programmes de récompense, mais en ces temps d’inflation élevée, le gros bon sens dicte que l’on utilise ses points pour les achats prioritaires: la nourriture et l’essence.

Nous avons donc sélectionné, avec l’aide de Milesopedia, les meilleures cartes de crédit en fonction des programmes de remises en argent pour payer la nourriture, l’essence et les transports. Nous n’avons pas retenu comme critère principal les cartes qui offrent des primes de bienvenue (certaines sont très généreuses, avec plusieurs centaines de dollars), puisque, normalement, on conserve sa carte pendant des années.

Les meilleures

Les cartes qui se démarquent des autres (voir le tableau) sont clairement celles d’American Express. Elles ne sont toutefois pas acceptées chez Provigo et Maxi (filiales de Loblaw).

En fait, les clients d'IGA, de Rachelle Béry et de Marchés Tradition (filiales de Sobeys) bénéficient de la carte la plus généreuse au pays, l'American Express Or de la Banque Scotia, qui offre 6% de remises sur les achats chez Rachelle Béry, et 5% dans les autres enseignes d’alimentation, ainsi que 3% pour l’essence.

Les deux premières cartes Amex de notre classement combinent voyages et remises en argent.

Si vous préférez les cartes Visa et Mastercard, la Dividendes CIBC Visa Infinite et la Mastercard World Elite Récompenses MBNA s’imposent.

Enfin, parmi les cartes sans frais annuels, systématiquement moins généreuses, la Remise Tangerine se distingue par des remises de 2% dans deux catégories. Un conseil: choisissez l’épicerie et l’essence...

Conseils

Outre le fait que vous bénéficiez des programmes de récompense des cartes de crédit, vous jouissez aussi des points accumulés dans les programmes de récompense des marchands. Ainsi, IGA a son programme Scène+, Metro propose Moi et Provigo-Maxi déploient PC Optimum. Les consommateurs sont donc doublement «récompensés». Mais ayez en tête que ces récompenses ne sont pas gratuites: les coûts de ces programmes sont incorporés dans le prix des produits et considérés comme des dépenses marketing par les marchands. On ne peut que déplorer ce manque de transparence: vous payez pour être «récompensé».

Il est recommandé de conserver votre plus vieille carte de crédit, question de maintenir votre historique de crédit. Vous pouvez cependant magasiner votre deuxième carte en fonction des avantages des programmes de points, et l’utiliser pour la majorité de vos achats.

Un bon moyen de magasiner ses cartes de crédit en fonction des remises en argent est d’utiliser un comparateur comme Milesopedia.

Les sept meilleures cartes de crédit pour les remises en argent

1- Carte American Express Or de la Banque Scotia

6% chez IGA et Rachelle Béry

5% dans les autres épiceries et restaurants, bars, livraisons de repas, divertissements

3% pour l'essence, les transports locaux, services de diffusion en continu

1% pour le reste

Aucuns frais de conversion pour les opérations en devises étrangères

2- Carte Cobalt American Express

5% pour l'épicerie, les restaurants, bars, dépanneurs, livraisons de repas

3% pour les services de diffusion en continu

2% pour l'essence, les transports locaux et les voyages

1% pour le reste

3- Carte sélecte Remise Simple d'American Express

4% pour l'épicerie et l’essence

2% pour tous les autres achats

4- Carte Dividendes CIBC Visa Infinite

4% pour l'épicerie, l'essence, la recharge de véhicules électriques

2% pour les restaurants, bars, transports locaux et paiements récurrents

1% pour les autres achats

5- Carte de crédit Mastercard World Elite Récompenses MBNA

5 points par dollar à l'épicerie, au restaurant, pour les médias numériques, abonnements et services publics de ménage (soit 4,15% de remise en argent)

1 point par dollar pour les autres achats

6- Carte Desjardins Remises World Elite Mastercard

4% à l’épicerie

3% pour les restaurants, les divertissements et les transports en commun

1% pour les autres achats

7- Carte de crédit Remises Tangerine

Aucuns frais annuels

2% dans 2 catégories au choix (épicerie, essence, ameublement, rénovation, factures récurrentes, pharmacie, etc.)

0,5% pour tous les autres achats

Source: Milesopedia