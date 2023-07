Toronto: vivant sous un pont, un étudiant étranger est aidé par des inconnus

La hausse du coût de la vie touche tous les Canadiens, mais aussi les étudiants internationaux venus étudier dans le pays, comme le montre l’histoire d’un jeune étudiant qui dormait sous un pont de Toronto avant de recevoir de l’aide.

Dans une vidéo publiée par Chirag Gondi sur YouTube, il est possible de voir un groupe accompagner l’étudiant d’origine indienne à trouver un logement pour la nuit dans un refuge local.

En s’arrêtant auprès de lui, le groupe a pu lui passer un téléphone pour qu’il puisse joindre des proches en Inde.

«Nous lui avons dit "Allons-y, nous pouvons t'emmener chez toi" et il a répondu qu'il n'avait pas de maison», a écrit M. Gondi dans une série de vidéos sur TikTok.

Selon lui, l’étudiant vivait sous le pont depuis quatre jours avec un simple petit sac avec ses affaires et un peu de nourriture. Il étudierait au Conestoga College de Kitchener, d’après les explications qu’il a données à un membre du refuge.

Le groupe a alors essayé de transférer 20$ au jeune homme pour qu’il puisse au moins se rendre en cours.

L’inflation et la difficulté de trouver un logement abordable touche aussi de plein fouet les étudiants étrangers, qui doivent dépenser entre 15 000 et 30 000 $ par an pour un programme de premier cycle, selon la ressource d’immigration e-Visa.

Pour le logement, le transport et les autres dépenses personnelles, le montant peut tourner autour de 15 000$, une somme qui peut rapidement augmenter dans une métropole comme Toronto.