Une manne touristique à Québec comme avant la pandémie

Québec est en train de vivre une saison touristique des plus intéressantes marquée par le retour des Américains au point de susciter des comparaisons avec l’année record 2019.

• À lire aussi: Une bonne saison partout dans la région de Québec

Destination Québec cité estime que le taux d’occupation des hôtels en juillet sera de 85% et prévoit même 90% en août.

«C’est seulement 2 ou 3% de moins qu’en 2019, notre meilleur été à vie. Les gens sont au rendez-vous», explique Jenna Dubé, des communications de l’organisme.

Photo Stevens LeBlanc

«C’est aussi le retour des Américains. Depuis le début de l’année, mais particulièrement cet été. On note une augmentation de 19% des touristes en provenance des États-Unis et de 18% de la France. Ce n’est que positif pour nous», précise-t-elle.

Elle note aussi l’intérêt de clientèles du Mexique, du Royaume-Uni et des pays asiatiques.

Déplacement

Les vacances de la construction ne semblent pas provoquer une explosion des réservations, mais Mme Dubé apporte une explication.

«On a les mêmes estimations de réservations en août qu’en septembre, souligne-t-elle. C’est une tendance qu’on avait déjà observée, août et septembre semblent de plus en plus privilégiés pour des vacances familiales.»

«Des gens se demandaient l’impact de la météo et des feux de forêt, mais les chiffres du ministère du Tourisme sont très bons, 75% d’occupation dans la région de Québec en juin, une augmentation de 6% par rapport à l’année dernière, et seulement 2% de moins qu’en 2019. La moyenne provinciale est de 67%», détaille Véronyque Tremblay, PDG de l’Association hôtellerie du Québec.

Rassurant les touristes «qu’il va rester de la place» dans les hôtels, Mme Tremblay remarque aussi que les mois d’août et de septembre gagnent en popularité chez les vacanciers.

À la soupe

Le domaine de la restauration a aussi droit à sa part du gâteau, particulièrement sur Grande Allée, où le Festival d’été a mis la table.

Photo Stevens LeBlanc

«On a eu un peu de mauvais temps, mais on a eu aussi de très belles soirées, un super beau festival», mentionne Christian Desnoyers, chef et copropriétaire du Faite à l’os, spécialisé dans les grillades.

Le restaurant compte 40 places à l’intérieur plus une soixantaine sur sa terrasse où il ne prend pas de réservation. Mercredi, il affichait complet, et les vacances de la construction s’annonçaient bonnes.

«On va être plein toute la fin de semaine. Juin n’a pas été extraordinaire pour la température, la terrasse n’était pas souvent ouverte. Si ce n’était pas de la température, ce serait une aussi bonne saison que l’an passé, mais on réussit toujours à avoir du monde.»

Lui aussi note la plus forte présence d’Américains et de Français.

En face, l’Atelier brasse aussi de bonnes affaires.

«Nous avons un excellent mois de juillet après un Festival exceptionnel. Les vacances de la construction sont un peu moins bonnes que l’an dernier. Peut-être que les gens sont davantage à l’extérieur, mais on a un très bon achalandage et la terrasse se remplit bien», estime Alexandre Grenier, copropriétaire.

La météo

Chez Croisière AML, la saison s’annonçait extraordinaire, sauf que...

«Nous étions en avance sur nos réservations, même sur 2019, mais quand le mauvais temps est arrivé, il y a eu une baisse incroyable. Nous étions même inquiets. Mais depuis les deux dernières semaines, il y a un engouement. Au final, on ne battra pas de record, mais ça va bien», raconte Lucie Charland, v.-p. affaires publiques.

Photo Stevens LeBlanc

«Si je n’avais qu’un souhait, c’est que les gens ne se fient pas seulement aux prévisions météo. Surtout que nous avons plusieurs départs par jour», plaide-t-elle.

La clientèle de l’entreprise provient majoritairement de l’extérieur du Québec, soit de l’Ontario, des États-Unis, de l’Europe francophone et de plus en plus de pays hispanophones.

«Les soupers-croisières, les brunchs s’adressent davantage aux Québécois. Pour ces produits, nous ressentons un engouement durant les vacances de la construction», précise Mme Charland.

Haute saison

Au Musée de la civilisation, «le mois de juillet est similaire à celui de 2022, année où on a senti un retour à la normalité», avance Agnès Dufour.

Cette dernière souligne que les mois de juillet et août sont les moments forts de l’année, mais que les vacances de la construction n’ont pas réellement d’impact durant cette période.

Mme Dufour démonte le mythe que l’on va au musée lorsqu’il ne fait pas beau. «L’été, il y a autant de journées pluvieuses que de journées ensoleillées où l’on compte autour de 2000 entrées aux portes.»

Prévisions touristiques pour 2023

3 600 000 touristes

Provenance

Québec 62%

États-Unis 12%

Canada 11%

France 10%

Ailleurs 4%

–Source: Destination Québec cité