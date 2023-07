DEVISSE, Robert



Au CHUL, le 22 juillet 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Devisse, fils de feu madame Olga Tognozzi et de feu monsieur René Devisse. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 13 h à 15 h 45.Il laisse dans le deuil ses fils : Thierry (Hamida) et Eddy (Lesley); sa petite-fille Morgane; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de Jany, Yves (Bernadette), feu Hervé (Brigitte), feu Maryvonne (feu Christian), Yannick (Sylviane), Patrick (Odile), Jean-Marie (feu Fabienne) et d'Alain.