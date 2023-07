VERGE, Céline Doyon



À Québec, le 18 juillet 2023, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée subitement madame Céline Doyon Verge. Elle était l'épouse de feu Me Maurice Verge (1924-2000) et la fille de feu Angéline Laflamme et de feu Pierre-Albert Doyon. Native de Courcelles, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Simon (Emesson Viana Augusto), Marie-Hélène (Marco Lapierre) et Catherine (Éric Desgagnés); ses sœurs : Lise (Michel Landry) et Denise (Louis-Philippe Boucher); son beau-frère : Roland Crête; sa belle-sœur : Lyse Labelle; ses petits-enfants : Samuel Desgagnés (Gabrielle Desmeules), Andrew Verge Delisle, Jean-Philippe Lefebvre (Vanessa Annunzi), Myriam Verge Delisle (Alexandre Pineault), Pierre-Louis Desgagnés, Élisabeth Desgagnés, Andréanne Lefebvre et Jean-Simon Desgagnés. Elle était également la sœur de feu Carmen Doyon (feu Léopold Ward et feu Marcel Goyer), feu Roland Doyon (feu Lucienne Audet), feu Fernand Doyon (feu Marie-Paule Vachon), feu Dr Denis Doyon (feu Marthe Dumas et Lyse Labelle), feu Gabriel Doyon (feu Paule Bernard), feu Aline Doyon (Roland Crête), feu Françoise Doyon et feu Gaétan Doyon (feu Monique Dubeau). L'ont également prédécédé ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Delphine Verge (feu Dr Paul Bigué), feu Dr Ernest Verge, (feu Jacqueline Beaudet), feu Lucien Verge (feu Gemma Doyon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Doyon, Ward, Crête, Landry, Boucher, Verge et Bigué, des filleuls et une filleule, plusieurs parents et amis ainsi que ses frères et sœurs de sa communauté du Chemin Néocatéchuménal. La famille recevra les condoléances aule vendredi 4 août 2023, de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h et le samedi 5 août 2023, de 8h30 à 10h15.L'inhumation se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont (701, ave Nérée Tremblay, Québec). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à sa mémoire ou par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin (adresser au 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec ou par téléphone : 418 687-6084 ou via le site web : www.michel-sarrazin.ca). Des formulaires seront disponibles sur place.