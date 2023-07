Nos 20 chansons préférées des Trois Accords commentées par le chanteur Simon Proulx (chansons 6 à 12)

6. Tout nu sur la plage

Grand champion international de course, 2006

«Dans le processus du deuxième album, il y avait de la pression de bien faire après le succès du premier disque. Quand cette chanson est arrivée, on s’est dit “OK, on est correct”. On était vraiment sûrs de nous, on la trouvait forte, on savait qu’elle était dans le bon ton. Cela nous a rassemblés et c’est un souvenir très positif. Cela nous a rassurés, car on avait envie de faire ce métier longtemps. C’était aussi l’occasion de montrer ma musculature dans un clip (rires).»

7. Grand Champion

Grand champion international de course, 2006

«On était en tournée et le flash m’est venu dans un hôtel. Je trouve très drôle que le titre soit trop long (rires). Je trouvais aussi comique de suranalyser le métier de pilote de course, alors que c’est si évident (rires). C’est la surexcitation qui provoque une suranalyse que je trouve intéressante comme point de vue.»

8. Dans mon corps

Dans mon corps, 2009

«Quand l’idée est arrivée de faire Dans mon corps de jeune fille, je trouvais cela drôle de dire quelque chose de vraiment franc, qui vienne de moi, un jeune homme de 28 ans. Cela créait une espèce de dépassement. L’idée de la chanson est de reprendre ce qu’une jeune fille vit, mais à quoi tout le monde peut s’identifier à une certaine période de sa vie. Ici, l’absurdité venait de ma position.»

9. Elle s’appelait Serge

Dans mon corps, 2009

«C’est une chanson qui est a priori très simple, qui dit que peu importe le contenant, la personne a le même contenu... le tout en faisant des métaphores alimentaires (rires). C’est de dire, j’aime cette personne, peu importe. C’est une chanson d’acceptation et un propos un peu sérieux quand même. C’est une chanson d’amour au final.»

10. Le bureau du médecin

Dans mon corps, 2009

«C’est une chanson dont je n’étais pas sûr au départ, car elle n’a aucun angle comique ni rien de vraiment surprenant. En fait, la chose surprenante était que nous, on la fasse. Les gens nous associaient au comique, mais on avait plus une mission de dire des choses de manière différente, en passant par l’absurde. Avec cette chanson, on était complètement collés sur les émotions, mais le lexique reste celui des Trois Accords, sans être absurde. Cela a été un grand sentiment de liberté artistique pour moi. Pour des gens, cette chanson est devenue très personnelle et émotive dans leur vie.»

11. Caméra vidéo

Dans mon corps, 2009

«Parfois, il y a des images inspirantes, et je suis parti de photos ici. Les couplets sont des descriptions de photos, mais l’idée était de les présenter de façon poche, avec un regard très négatif et de dire “Mais quand c’est toi, je prends ma caméra vidéo, ce n’est pas rien” (rires). C’est une chanson qui allait ailleurs avec les cuivres (ce qui était nouveau pour nous). On explorait un autre univers en dehors du rock auquel on avait habitué les gens, à la limite du vieux jazz.»

12. J’aime ta grand-mère

J’aime ta grand-mère, 2012

«L’album J’aime ta grand-mère, je le vois comme un bloc. C’est un album conceptuel, avec une histoire. Cela a été comme la chanson de base pour toute l’histoire. Cela a été écrit comme une comédie musicale qui est l’histoire d’amour entre moi et la grand-mère d’Alex. Ici, je lui dis: voici les avantages de sortir avec une femme du troisième âge et pourquoi il devrait m’autoriser à sortir avec sa grand-mère. C’est un texte poétique et sincère sur un sujet surprenant.»