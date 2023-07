30 chiens retrouvés morts dans un refuge pour animaux en Ohio

Plus de 30 chiens retrouvés morts et 90 ont été sauvés vendredi d’un refuge pour animaux à Madison, en Ohio, selon les autorités du comté de Butler.

• À lire aussi: Les États-Unis pensent que la Russie cherche à se fournir en armes en Corée du Nord

• À lire aussi: Une mère de famille meurt après un accident de tapis roulant

Les animaux ont été retrouvés par les policiers dans des conditions décrites comme «les pires conditions qu’ils n’avaient jamais vues», selon le média WKBN.

Dans certains réfrigérateurs et congélateurs, des restes de chiens morts ont été découverts.

Dans ce refuge nommé Helping Hands for Furry Paws, les autorités ont aperçu de petits chiots en pleine décomposition.

«Dans un garage, il y avait plus de 25 chiens dans une cage avec aucune ventilation ou air climatisé, avec des températures allant jusqu’à 89 degrés», selon un communiqué diffusé par la police locale.

Les cages étaient pleines d’urine et de matières fécales, et aucune nourriture et eau n’étaient à la disposition des animaux en détresse.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont décrit l’odeur comme étant «assez forte pour brûler les yeux».

Ceux-ci notent qu’une telle cruauté mérite la prison.

Les chiens toujours vivants sont maintenant en sécurité dans un Animal Friends Humane Society du comté de Butler, où ils subiront des évaluations et traitements.