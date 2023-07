LAPOINTE, Christian



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Christian Lapointe, décédé le 17 juillet 2023, à l'âge de 68 ans. Il était le fils de feu Isabelle Côté et de monsieur Paul-Eugène Lapointe.Il laisse dans le deuil ses filles : Valérie (Jean-Luc Montminy) et Noémie (Benoît Fortin) et leur mère Anne Brown; ses petites-filles : Ariane, Sophie, Catherine, Annabelle, Agathe, Elodie et Clara; sa conjointe Céline Vallerand et sa famille; ses frères : Pierre, Jérôme (Josée Dubeau) et sa soeur Marielle (Jean-François Duguay). Il laisse également dans le deuil ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'équipe de cardiologie de l'Hôtel Dieu de Québec pour tout leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387.https://hsf.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1773&T=GENER&L=fr-CA&G=328&NFP=1&cscid=hsweb_hswebsite_navbar_GENfr&scanline=no&CURL=hsweb&_ga=2.196560879.252444635.1615305870-970576415.1599079922Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.