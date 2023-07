4 escapades pour profiter de Québec et Charlevoix

En visite dans la magnifique région de la Capitale-Nationale? Il y a beaucoup à faire et à découvrir cet été! Nouveaux restaurants, expériences culturelles, plage sublime et hébergement revampé, vous remplirez à coup sûr votre agenda de ces adresses devenues incontournables.

Dans Charlevoix

1. Dites « Oui Oui »

Déjà très populaire dans le quartier Limoilou à Québec, Oui Oui – buvette de quartier voit le jour dans le rang Sainte-Philomène à La Malbaie. Situé dans le pavillon d’accueil du site de villégiature sauvage de Territoire Charlevoix, dégustez au Oui Oui – Buvette Forestière le meilleur du terroir. Au menu : plats à partager, tartines sur pain focaccia maison et boissons d’ici et d’ailleurs. Tout ça, dans un décor bucolique.

Courtoisie

2. L’effervescence des fêtes foraines

Courtoisie

Dès le 10 août, faites un voyage dans le temps à l’époque des grandes fêtes foraines sous le chapiteau de l’Hôtel-Casino de Charlevoix dans le cadre des Fééries de Charlevoix. Baladez-vous à travers plusieurs tableaux qui rappellent une expérience cabaret, entre fleuve et montagnes. Créé par les 7 doigts de la main, vous retrouverez une maison de miroirs, des néons éclatés, des camions de nourriture de rue, un marché gourmand, des personnages excentriques, de la musique et bien plus encore. Allez faire votre tour du jeudi au lundi, jusqu’au 2 octobre, l’accès aux activités est gratuit pour tous.

À Québec

3. Les pieds dans le sable

Pas besoin de partir bien loin pour avoir les deux pieds dans le sable! Dirigez-vous vers la toute nouvelle Station de la Plage sur la Promenade Samuel-De-Champlain. Situé au bord du fleuve Saint-Laurent, l’endroit est magnifiquement aménagé pour les familles avec piscine à débordement peu profonde, miroir d’eau avec fontaines, cabines et douches, casse-croûte, tables à pique-nique et quelques parasols. Vous y trouverez aussi des terrains de volleyball et pétanque et quelques BBQ. C’est LA place pour se sentir en vacances sans même quitter la ville. Déplacez-vous en autobus (#400 entre la Gare du Palais et Sainte-Foy) pour éviter les tracas de stationnements.

Accès gratuit.

Info : 1375 Boul. Champlain, Québec

4. Dormir au cœur du Vieux-Québec

Photo tirée de la page Facebook de l'hôtel Nomad

L’hôtel Nomad vous accueille dans son établissement certifié carbo neutre au cœur de la culture et l’histoire du Vieux-Québec. Anciennement Le Château Fleur de Lys, l’hôtel-boutique propose des chambres et suite alliant modernité, charme, décor éclectique et durabilité, promettant un voyage à même votre voyage. À partir de 133$ par nuit.