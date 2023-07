MIVILLE-DESCHÊNES, Stéphane



Le 30 janvier 2023, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Stéphane Miville-Deschênes, fils de dame Marie Godbout et de feu monsieur Roger Miville-Deschênes. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses trois enfants, sa fille Charlotte Miville-Deschênes, ainsi que ses deux fils Vincent Miville-Deschênes et Jérémy Miville-Deschênes ainsi que leur mère Ève-Pascale Racine; son frère Éric Miville-Deschênes et sa soeur Marika Miville-Deschênes; les autres membres de la famille proches : Reggie Lefebvre et Frida Miville-Deschênes, la fille d'Éric, ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. Une cérémonie de mise en terre de l'urne de Stéphane aura lieu auvous y êtes conviés. Pour renseignements téléphoner au 418 842-6347. Son corps a été confié pour crémation au :