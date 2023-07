BÉLAND, Soeur Nicole s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 26 juillet 2023, à l'âge de 82 ans dont 62 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Nicole Béland (en religion Soeur Hélène-de-Rome, soeur de la Charité de Saint-Louis), fille de feu Henri Béland et de feu Annette Lafrenière. Elle était native de Louiseville, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; de sa famille elle était la soeur de Denise s.c.s.l., Diane s.c.s.l., feu Suzanne, feu Robert (Irène Garceau), Ghislaine (Antonio Fernandez), feu Marcel, feu Micheline et Michel (Lina Noël). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La communauté et la famille recevront les condoléances à lamardi le 1er août 2023 de 9h30 à 11h00 et de 12h30 à 13h30.suivi de l'inhumation au Cimetière Mont-Marie, sous la direction du :