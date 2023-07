BOISVERT, Soeur Louise, o.s.u.



Aux jardins d'Évangéline, le 24 juillet 2023, à l'âge de 90 ans et 7 mois, dont 68 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Louise Boisvert, Ursuline (Sainte-Marie-Dominique), fille de feu Charles-Henri Boisvert et de feu Jacqueline Garneau. Elle était native de la ville de Québec.Les Ursulines et la famille recevront les condoléances à l'église à compter de 13h00. L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre les membres de sa famille religieuse, Sœur Louise laisse dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Dans la paix, elle est allée rejoindre ses parents, son frère Michel et sa belle-sœur Nicole Soucy. Les Ursulines et la famille remercient sincèrement le personnel de l'Oasis (maison des soins des Jardins d'Évangéline) qui a accompagné Sœur Louise avec tant d'attention et d'amour. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de Sœur Louise ou par des dons à Les Œuvres Marie-Guyart, 20 rue des Dames-Ursulines, Québec (Qc) G2B 2V1. Des formulaires seront mis à la disposition à l'arrière de l'église.