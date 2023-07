Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Emptiness à Fantasia

Moins d’un an après son excellent Respire, le cinéaste montréalais Onur Karaman revient avec Emptiness, présenté en première mondiale au festival Fantasia ce week-end. Julie Trépanier, Stéphanie Breton et Anana Rydvald tiennent la vedette de ce film d’horreur minimaliste et atmosphérique où une femme tente d’élucider le mystère entourant la disparition de son mari... et ce, contre les recommandations de ses copines. S’ensuit alors un captivant délire paranoïaque stylisé comme seul Onur Karaman est capable de nous offrir.

► Où : Ce soir, 18 h 30, au Cinéma du Musée

— Bruno Lapointe

Keith Kouna : fascinant artiste libre

Parmi nos artisans de la chanson, Keith Kouna est sûrement un des plus sous-estimés et certainement le plus libre. C’est aussi le créateur de l’album québécois le plus joyeusement éclectique de 2023, Métastases, paru en mars 2023 à l’insu de la plupart d’entre vous. Qui d’autre peut faire cohabiter une émouvante ballade folk acoustique comme Au revoir avec une comptine absurde (G3A 1W8) et une pétarade punk (Les gens) ? Qui d’autre s’inspire dans le même microsillon de Cobain et de Trenet ? Un jour, on dira « libre comme Kouna ».

► Où : Sur les plateformes

— Cédric Bélanger

Samedi country

Aujourd’hui, direction Laval pour s’imprégner de la musique country, façon Nashville. La chanteuse Léa Jarry sera en spectacle dans la zone Centre de la Nature et promet de nous emporter dans son univers pop new country. C’est le chanteur pop-indie et rock Simon Lachance qui assurera la première partie.

Pour découvrir la programmation complète des Zones musicales de la ville de Laval (plus de 350 artistes en spectacle dans 8 différentes zones extérieures à travers la ville et ses secteurs verts) qui se poursuivent jusqu’au 27 août : www.zonesmusicales.laval.ca.

► Où : Centre de la Nature de Laval. Gratuit.

— Sarah-Émilie Nault

La clôture de Juste pour rire

C’est déjà le temps de fermer les livres pour le festival Juste pour rire. Après deux semaines de festivités en plein centre-ville de Montréal, le festival d’humour tire sa révérence aujourd’hui. Pour l’occasion, on vous suggère d’aller vous promener sur le site extérieur afin de profiter des nombreuses activités qui y sont offertes gratuitement. Parmi les spectacles à voir, il y a Le line-up de Mike Paterson (18 h, Scène Loto-Québec), le balado de Gabrielle Caron J’ai fait un humain (18 h 15, place Loto-Québec), Le combo 12/12 avec Alex Roy & Val Belzil (Scène Loto-Québec) et le concert de clôture des Trois Accords (21 h 15, Scène Beneva).

► Où : Quartier des Spectacles, Montréal. Gratuit.

— Raphaël Gendron-Martin