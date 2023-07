Amateurs de sensations fortes?

Photos fournies par Ziptopia

Retenez le nom Ziptopia, la nouvelle attraction extérieure au parc du Massif du Sud à Buckland dans la MRC de Bellechasse, en Chaudière-Appalaches. Ziptopia est un endroit unique en plein cœur de la nature pour combler les aventuriers de tous âges, en famille, en couple ou entre amis. Ziptopia offre deux expériences : le Village où vous intégrerez un environnement digne d’un film fantastique avec trampolines, maisons dans les arbres, vallons multicolores et suspensions jusqu’à 40 pieds dans les airs. Si vous cherchez à vous dépasser, mettez-vous au défi avec le parcours Aventure, accessible pour enfants et adultes (8 ans et +), Cette expérience en hauteur vous fera traverser des trajets en tyrolienne allant jusqu’à 45 km/h. Plus de détails au ziptopia.com.

Yvette, la centenaire

Photo fournie par la famille

Laissez-moi vous présenter Yvette Nadeau (photo). Elle est née à Saint-Lambert de Lévis, le 30 juillet 1923. Elle est la dixième d’une famille de 12 enfants, et actuellement la seule survivante de sa fratrie. Elle demeure à la résidence Jazz de Lévis depuis maintenant 13 ans. Elle est fière membre en règle du Cercle des fermières de Lévis depuis plus de 50 ans. Elle est encore très active. Elle coud, tricote, peint, cuisine. Elle participe à presque toutes les activités proposées par la récréologue de la résidence. Dans la jeune vingtaine, elle exerçait le métier de modiste de chapeau (photo de gauche) dans la Basse-Ville de Québec pendant quelques années. À l’âge de 27 ans, elle se marie avec Léo Couture, avec qui elle a cinq enfants (Danièle, Johanne, Jean, Lynda et Sylvie). Elle a six petits enfants (Jean-Philippe, Olivier, Laurent, Claudia, Étienne et Pol) et cinq arrière-petits-enfants (Nathan, Jakob, Charlie, Soa et Émy Diana). Yvette et Léo ont beaucoup voyagé à travers le monde. Ils ont fêté leur 58e anniversaire de mariage en juillet 2008, quelques mois avant le décès de Léo, le 18 novembre 2008. Joyeux centenaire, demain, ma chère Yvette.

Retour des guides touristiques

Photo fournie par Michel Bédard

Après trois étés de fermeture aux visiteurs en période touristique en raison de la COVID-19 et de la pénurie de main-d’œuvre, le sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, rue Bertrand, à Beauport, peut compter sur deux jeunes guides touristiques pour animer ce lieu de culte dédié à la plus grande sainte des temps modernes, du mercredi au dimanche de 10 h 30 à 16 h 30, jusqu’au dimanche 20 août. Le recteur, l’abbé Réjean Lessard (photo), est fier d’avoir trouvé ces deux perles rares, Bénédicte Chalifour et Floriane Laurin (photo), qui proposent la visite de l’exposition itinérante internationale « Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour », la découverte du style architectural de style Dom Bellot mis en valeur par l’architecte beauportois Adrien Dufresne lors de la construction du sanctuaire en 1935, des capsules vidéo de témoignages émouvants de personnes ayant obtenu du bien de la sainte, la vente du catalogue, d’objets de piété et des nouveaux billets de loterie à 50 $ donnant la chance de gagner un des huit prix de 500 $ à 10 000 $. Une balade familiale en vélo est facilitée dans le secteur pour découvrir le sanctuaire grâce à la piste cyclable le corridor des Beauportois et à la bande cyclable aménagée sur l’avenue Sainte-Thérèse. Pour réserver une plage horaire de visite, communiquer au 418 663-4011, poste 2.

Anniversaires

Photo Le Journal

Richard Martineau (photo), chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, animateur de radio (QUB) et de télévision (LCN), 62 ans... Marie-Ève Dicaire, ex-boxeuse professionnelle québécoise (retraitée) dans la catégorie des poids super-mi-moyennes, 37 ans... Benoît Langlais, comédien et acteur québécois, 40 ans... Jean-François Breau, chanteur québécois, 45 ans... Fernando Alonso, pilote espagnol de Formule 1 (Aston Martin), 42 ans... Luc Dionne, réalisateur et scénariste québécois, 63 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 29 juillet 1993 : Guy Dufresne (photo), 78 ans, auteur des feuilletons pour la télévision ayant été pionnier dans l’histoire de la radio et de la télévision au Québec, en étant d’ailleurs l’un des tout premiers scénaristes francophones dans le monde... 2019 : Jacques Nichet, 77 ans, auteur, metteur en scène, ainsi que réalisateur de cinéma français... 2016 : Lucille Dumont, 97 ans, chanteuse québécoise surnommée la Grande Dame de la chanson... 2016 : Danny Nykoluk, 82 ans, ex-vedette locale des Argonauts de Toronto (LCF)... 2015 : Buddy Emmons, 78 ans, musicien américain... 2014 : Idris Muhammad, 74 ans, batteur américain de jazz... 2013 : Bobby Crespino, 75 ans, ancien des Giants de New York dans la NFL (1964-68)... 2012 : Chris Marker, 91 ans, cinéaste français... 2007 : Michel Serrault, 79 ans, un des monstres sacrés du cinéma français (La Cage aux folles)... 1992 : Michel « Bunny » Larocque, 40 ans, ex-gardien de but du Canadien... 1974 : « Mama » Cass Elliot, 32 ans, soliste du groupe The Mamas & The Papas.