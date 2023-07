Chiens à l'extérieur en été: crème solaire ou pas?

Nous savons tous qu’il est préférable d’appliquer de la crème solaire avant de s’exposer au soleil. Coups de soleil et cancer obligent. Mais que fait-on du chien qui nous suit à l’extérieur, autour de la piscine ou en pique-nique dans le parc? Crème solaire ou pas?

On sait que le cancer de la peau existe chez les chiens et qu’il peut être causé par l’exposition au soleil. En fait, ce sont surtout les chats et les chiens au pelage blanc ou très pâle qui sont prédisposés au cancer de la peau relié au soleil. On retrouve généralement ce type de cancer sur le bout du nez ou des oreilles ou encore autour des paupières ou des lèvres.

On sait aussi que certains chiens peuvent avoir des coups de soleil. En fait, les chiens avec un pelage clairsemé ; les chiens sans poil comme le chien nu du Pérou et chien nu du Mexique ; les chiens aux poils ras et pâles comme les dalmatiens, les lévriers ou les whippets et ceux qui ont été rasés de près chez le toiletteur ou à cause d’une opération chirurgicale sont plus susceptibles de développer des coups de soleil.

L’exposition prolongée au soleil peut aussi provoquer ou induire certaines maladies cutanées chez les chiens. La dermatite solaire, la kératose actinique et la dermatite actinique en sont des exemples.

Le mieux est sans aucun doute de laisser son animal à l’ombre et de ne pas l’exposer au soleil ardant, entre 10 h et 16 h. Il existe aussi des maillots pour chiens pour les protéger des rayons UV. On ne devrait pas raser ni tondre Fido de trop près l’été... son pelage lui offre déjà une bonne protection contre le soleil.

Alors, crème solaire ou pas? Si on ne peut pas laisser Fido à l’ombre ou à la maison ni lui offrir un maillot adapté alors, oui, il serait préférable d’appliquer une crème solaire, mais pas n’importe laquelle!

Choisir la bonne crème

L’ASPCA Animal Poison Control Center (APCC), un centre antipoison pour animaux, a publié quelques recommandations à propos de la crème solaire, car certains produits ne sont pas sécuritaires pour les animaux. Certains peuvent même être toxiques s’ils sont avalés. Il faut se souvenir qu’il y a peu ou pas de réglementations entourant les produits pour animaux. Ils ne sont donc pas obligatoirement testés pour leur efficacité ni approuvés avant d’être mis en marché.

Même si les produits utilisés pour les crèmes solaires pour humains n’ont pas fait l’objet d’études pour être utilisés sur les chiens, mieux vaut sans doute utiliser une crème solaire étiquetée comme étant sûre pour les bébés, qui protège contre les UVA et les UVB et, surtout, qui ne contient pas d’oxyde de zinc ni de salicylates.

En effet, l’APCC recommande de ne pas utiliser de crèmes solaires contenant l’un de ces éléments. L’utilisation répétée d’oxyde de zinc sur la peau peut provoquer une surdose de zinc, ce qui peut éventuellement conduire à une anémie sévère. Quant aux crèmes contenant des molécules de la famille des salicylates, elles peuvent induire des irritations cutanées.

Des problèmes de santé encore plus graves peuvent survenir si le chien mange ou lèche de la crème solaire ou s’il avale carrément le tube: gastro-entérite, maux de ventre, ulcères gastriques, réaction allergique, enflure de la face, démangeaisons, etc. Donc, vérifiez bien la liste des ingrédients avant d’acheter de la crème solaire pour Fido et gardez le tube en sécurité, loin des gros museaux!