Cinq autres vins pour continuer à profiter des vacances

Le plus doux du Québec, c’est au milieu de l’été, quand on passe de juillet à août sans s’en rendre compte. Au passage des deux seuls mois avec 31 jours qui se suivent, je m’échappe en revoyant « Un 32 août sur terre », le premier film de Denis Villeneuve, tout en sirotant un riesling bien frais. Je tombe amoureux de Pascale Bussière pour une millième fois avant de plonger dans le grand lac.

Le vin est rassembleur. Pour combattre ceux qui vont trop vite pour n’aller nulle part et ne rien faire (avouons tout de même le magnifique plaisir de ne faire strictement rien), je sors le tire-bouchon et je fais goûter. Des vins de toutes sortes. Des petits jeunes qui viennent de débarquer à la SAQ comme des vieilles bouettes (dixit l’ami Benoît) oubliées au fond de la cave. Des flacons hors de prix comme des vins de dépanneur. Des vins du Québec (de plus en plus!) comme des premiers crus des meilleurs climats de Côte de Beaune. En voici cinq pour continuer à profiter de vos vacances.

Buvez moins. Buvez mieux.

Nekeas, Cepa Por Cepa 2021, Navarre, Espagne

14,85 $ - Code SAQ 14199284 14199284 – 14,5 %

Du pur grenache provenant de vieilles vignes. Une partie des raisins vinifiée en macération carbonique alors que l’autre de manière traditionnelle en tonneaux. Ça explose au nez comme en bouche. Des notes de framboise, de réglisse et d’épices douces. De corps moyen avec des tanins glissants, ça se laisse boire tout seul. Sans doute l’un des meilleurs vins à moins de 15$ actuellement disponible à la SAQ.

★★★ $1⁄2

Arnaud Lambert, Brézé 2021, Saumur, France

19,15 $ - Code SAQ 13587963 – 13 %

Joli chenin aux amers bien définis. C’est assez ample et de bonne densité tout en conservant une acidité pointue. Des flaveurs de cire, de miel et d’acacia. Parfait avec les poissons ou un fromage en fin de repas.

★★1⁄2 $$

Echoes, Agiorgitiko 2019, Grèce

23,05 $ - Code SAQ 15148964 – 13,5 %

Difficile de ne pas avoir le cœur serré en voyant une partie de la Grèce brûlée. Cépage en rouge le plus planté du pays, l’agiorgitiko (qu’on surnomme le St-George ou le Sang d’Hercule en raison de sa forte coloration) est peut-être difficile à prononcer, mais il est facile à aimer. Celui-ci affiche une structure au fruité généreux qui ressemble au merlot, mais avec une bonne masse tanique. Long et plein avec ses saveurs de tarte aux bleuets et de cigare, il plaira aux amateurs de vins corsés.

★★★ $$

Schug, Chardonnay 2021, Carneros, É.-U.

36,50 $ - Code SAQ 11089910 – 14 %

Probablement le meilleur exemple de chardonnay américain qui se prend pour un chardonnay de Bourgogne. C’est certes beurré et légèrement boisé, mûr, mais sans être riche, avec des saveurs de poire, de pomme jaune, de vanille, tout en disposant d’une belle acidité, ce qui apporte de la vivacité à l’ensemble. Charmeur et digeste, il sera à son meilleur à table avec les fruits de mer et poissons en sauce.

★★★1⁄2 $$$

Château Bujan 2020, Côtes de Bourg, France

23,45 $ - Code SAQ 862086 – 14 %

Retour en force pour cet excellent bordeaux de la Rive droite élaboré surtout de merlot auquel on ajoute un tiers de cabernet-franc. Nez à la fois classique et aguicheur de bleuet, de fraise mûre, de cuir et de tabac. Assez ample avec des tanins bien intégrés. Bonne persistance. Potentiel de garde intéressant. Tout ça pour moins de 25$ !

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.