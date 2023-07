De la musique pour les rêveurs

Avec leur musique folk réjouissante, synonyme de réconfort et de rêves de voyage, Hollow Coves fait partie de ces groupes qui propagent la joie. « Il y a assez de chansons tristes », lance en souriant Ryan Henderson, moitié du duo qui se produira au festival Osheaga le 6 août et au festival Cigale de Québec le 12 août prochain.

La formation australienne Hollow Coves ne souhaite qu’une chose : que sa musique ait un effet positif sur les gens. Il semble que ce soit le cas : certaines de leurs mélodies ont été utilisées pour de belles scènes dans des séries télé connues comme Virgin River et Dre Grey, leçons d’anatomie et les clips de voyage et de grands espaces comprenant des extraits de Coastline (200 000 000 d’écoutes) se multiplient sur les réseaux sociaux.

« Notre musique est confortable, cinématographique, aux paroles qui confrontent parfois et qui donnent le goût de faire toutes ces choses que vous avez envie de faire, comme voyager », explique l’artiste qui passera le mois prochain au Canada avec son comparse, Matt Carins.

Aimer le Québec

Ryan Henderson se dit excité à l’idée de jouer à Osheaga, un festival musical où il a envie de se produire depuis qu’il y a assisté il y a quelques années. En compagnie de son partenaire et deux amis instrumentistes venus d’Australie, il profitera de l’occasion pour présenter une nouvelle chanson, en primeur.

Harder to Fake It se retrouvera sur le prochain opus d’Hollow Coves dont la sortie est prévue en 2024. Un album fort attendu par les admirateurs du groupe qui n’a pas fait paraître de disque complet depuis Moments en 2019.

Écoutez la chronique de Florence Lamoureux, journaliste à la recherche, via QUB radio :

Le chanteur fait la comparaison entre le son d’Hollow Coves et cet état dans lequel on se met lorsqu’on repense à un lieu précis ou qu’on se remémore des souvenirs. « Notre musique est assez mélodieuse et douce, mais durant les concerts, on essaie de rendre cela plus excitant et plus énergique », dit l’interprète derrière les succès The Woods, These Memories et We Will Run.

En anglais, il affirme que Montréal est sa ville préférée au monde et qu’il pourra, un jour, prendre part à une entrevue dans la langue de Molière.

La preuve qu’il dit vrai ? Le chanteur a fait « 250 jours de leçons de français en ligne » et a même sollicité l’aide d’une journaliste québécoise pour savoir comment saluer et remercier les foules d’ici en français.

Hollow Coves sera en spectacle au Minotaure de Gatineau, le 2 août, au festival Osheaga, le 6 août, et au festival Cigale à Québec, le 12 août.