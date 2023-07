Dépaysement et aventure

À 90 minutes de Mont-Laurier, on trouve un site enchanteur où la nature est mise sur un piédestal.

Certaines auberges de la forêt concentrent principalement leurs efforts sur tout ce qui touche à la pêche. Il faut toutefois se rappeler et réaliser qu’une fois qu’on a attrapé les poissons visés, il faut meubler le reste du séjour. C’est exactement dans cette optique que les gestionnaires de la pourvoirie Notawissi ont développé leur plan d’affaires.

Bassin hydrique

Sur le territoire de 200 km2 abritant une forêt mature de feuillus et de conifères, on découvre 70 nappes d’eau.

Un réseau de sentiers et de ramifications forestières de 300 km donne accès à 35 lacs. L’autre moitié est plus difficilement accessible, soit parce que les trails se sont refermées avec le temps, soit parce que leur situation géographique fait en sorte que ce sont surtout les explorateurs qui s’y rendent.

La vedette

La famille des ombles de fontaine est la plus convoitée au Notawissi, où les mouchetées cohabitent dans plus de 25 lacs. Parmi les plus accessibles, citons le Abattoire, les Contois 1 et 2, le Duck et le Doigt.

Le site, directement adossé aux sentiers estivaux Coureurs des bois et Summum, ainsi qu’aux terres de la Couronne, se veut un endroit parfait pour les déplacements à VTT et à VCC.

D’ailleurs, l’administration met à la disposition de sa clientèle, en location, une flotte de véhicules côte à côte Can-Am. Grâce à ces puissantes montures, les adeptes ont accès aux lacs les plus reculés, comme le Gilles, le Paul, le Solitaire, le Forgeron et le Perdu.

Au naturel

L’indigène est présente dans une dizaine de nappes d’eau où on capture des batailleuses de 350 g à 1,8 kg.

Le gérant, Samuel Cléroux, et son équipe enrichissent une vingtaine de lacs, deux fois l’an, soit avant la saison de pêche et avant celle des vacances, avec des ombles de 20 à 30 cm.

« Une cuillère Williams ou Lake Clear avec un bas de ligne de 20 po appâté avec un ver de terre fonctionne très bien au printemps. Plus tard en été, il faut opter pour des présentations plus lourdes comme des Geneva, des Bully, etc. », précise M. Cléroux.

Carnassiers

La deuxième espèce la plus pêchée est le brochet. Bien que la majorité des prises fait osciller la balance à moins de 2 kg, il se déjoue annuellement une douzaine de prédateurs de plus 5 kg.

Ils sont présents dans les eaux des lacs Deschesne, Petit Buton, Grand Buton, Moulin à scie et Clair.

Les blanches et rouges, les syclops, les HQ, les poppers, les spinnerbaits et autres classiques du genre rapportent souvent les dividendes escomptés.

Via un affluent du lac Brûlé, les achigans à petite bouche y ont migré depuis les années 2010. Des ogresses de plus de 2 kg y sont fréquemment bernées.

L’endroit est accessible actuellement seulement à VTT, il sera possible d’y aller en camionnette dès le printemps.

Avec un devon imitant une perchaude, Samuel y a capturé une palette de 2,25 kg. Retenez qu’à cet endroit, la remise à l’eau est obligatoire.

À proximité

Dans le grand lac bordant les unités d’hébergement, on peut leurrer des touladis pesant jusqu’à 5,5 kg.

Ceux qui savent dandiner en profondeur avec des offrandes métalliques ou souples peuvent espérer se mesurer aux corégones. Il s’en déjoue une centaine par année.

Le brochet complète le tableau de pêche des amateurs.

Pour le plaisir

On découvre trois superbes plages sur les rives du Notawissi, dont deux de 500 m aux extrémités.

L’auberge principale, avec salle à manger pour 60 convives, un bar, une télé, une table de billard, un coin lecture et autres atouts invitants, a été érigée sur une magnifique plage d’un kilomètre de longueur où la baignade est à l’honneur.

La clientèle peut également utiliser gratuitement les planches à pagaie, les pédalos, les kayaks et les canots mis à leur disposition.

Si vous souhaitez faire une balade à ponton, il y en a un en location.

Quatre superbes chalets haut de gamme pouvant héberger de 4 à 16 personnes ont été construits en 2023. Il y en a cinq autres classés trois étoiles par la Fédération des pourvoiries du Québec.

La foudre

Fermé pendant seulement 10 jours lors des malheureux incendies de forêt, un éclair a foudroyé le chalet numéro 1 durant notre séjour du 4 au 6 juillet.

Grâce à la vigilance de Samuel, son équipe, ainsi que des pompiers de Mont-Saint-Michel et de Sainte-Anne-du-Lac qui sont arrivés en moins de 50 minutes, il n’y a eu que de très légers dégâts.

Pour en savoir plus sur cet emplacement qui se transforme l’hiver en gros relais de motoneiges, visitez le site notawissi.com ou composez le 819 623-2525.