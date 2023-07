Et que ça saute!

Guillaume Lemay-Thivierge, 47 ans, ne ralentit surtout pas. Sa folie, sa passion, son entreprise, ça vient du ciel parce que c’est le saut en parachute. Ça s’appelle Voltige et installé près de Joliette (Notre-Dame-de-Lourdes). Guillaume et son équipe de 75 employés ont amené depuis 20 ans ce «sport» à un niveau exceptionnel, inespéré. Pour monsieur et madame Tout-le-Monde qui veut expérimenter, mais aussi pour les experts et, de ce temps-là, on saute le torse bombé parce que les meilleurs athlètes de Voltige viennent d’établir trois nouveaux records canadiens. Ils étaient 32 à sauter ensemble à 18 000 pieds depuis deux avions, à voler et à former des figures en plein ciel pendant leur descente. Le tour de force se fait en plus ou moins 65 secondes avant d’ouvrir les parachutes.

Et ça descend! À environ 200 kilomètres-heure, les participants sont jugés sur la précision de leurs mouvements, la composition des figures. Ils ont été magnifiques.

ET LES AMIS

Guillaume, qui a déjà réalisé 36 sauts en 12 heures, n’était pas du groupe. Sa spécialité est de faire plaisir. Il a d’ailleurs réussi à entraîner avec lui dans le ciel de nombreux camarades de tous les milieux, dont Francine Grimaldi, Dave Morissette et aussi Denis Coderre.

Au début de l’été, il a sauté avec Irène Beaudoin, une dame de 97 ans. L’an dernier, c’était avec Éric Duhaime, le chef du PC, aussi René-Charles Angélil et plusieurs autres se sont envoyés en l’air avec GLT. Même un homme audacieux en fauteuil roulant. Pas de limite.

T’AUSSI