Harry et Meghan ne seraient plus amis avec les Beckham

Une dispute aurait mis fin à une longue amitié entre les couples David et Victoria Beckham ainsi que le Prince Harry et Meghan Markle, rapporte le Daily Mail.

L’ex-joueur de soccer et l’ancienne membre des Spice Girls auraient été accusés par le couple princier d’avoir révélé des informations à leur sujet aux médias.

Une source près du couple Beckham a indiqué au Daily Mail que David aurait été «furieux» après que Harry et Meghan aient lancé de telles accusations lors d’une conversation téléphonique entre les deux tandems.

«Une réconciliation semble impossible à ce stade-ci», a mentionné la source.

Les Beckham étaient pourtant très près du couple princier depuis plusieurs années. Ils étaient invités à leur mariage en 2018 et avaient démontré beaucoup de soutien envers Meghan Markle lors de son arrivée au Royaume-Uni.

Harry et Meghan n’auraient par la suite pas été invités au mariage de Brooklyn, le fils de David et Victoria Beckham, en avril 2022.

Le couple n’était pas présent non plus au premier match de Lionel Messi avec l’Inter Miami FC, l’équipe de David Beckham. Plusieurs vedettes avaient été invitées à l’événement, dont Kim Kardashian et Serena Williams.