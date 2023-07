Imaginez quatre autres années avec Justin Trudeau

Le remaniement effectué par Justin Trudeau semble indiquer qu’il tentera de se faire réélire.

La suite est écrite d’avance.

Il voudra faire passer les conservateurs pour des dinosaures dangereux, et les conservateurs diront qu’un vote pour le Bloc aidera Trudeau.

Faits

Si Trudeau est réélu, sa politique délirante en matière d’immigration sera maintenue, voire accentuée, et ses conséquences fâcheuses s’approfondiront.

Ce n’est pas un «méchant-chroniqueur-de-droite» qui le dit, mais des études indépendantes, objectives, sérieuses... qu’à peu près personne ne lit.

Dernière en date, celle de la Banque TD. Du sérieux ça, non?

L’an dernier, la population canadienne a augmenté de 1,1 million de personnes par rapport à l’année précédente!

Cause numéro un: l’immigration, bien avant les nouvelles naissances.

C’est de loin la hausse la plus spectaculaire des pays du G7. Les États-Unis ont augmenté leur population de 1,7 millions en un an, mais ils sont 10 fois plus peuplés que le Canada!

Avez-vous vaguement entendu parler d’une crise du logement?

Les loyers sont rares, très chers, et les jeunes couples, en majorité, ne songent plus sérieusement à l’accès à la propriété.

Vous n’avez encore rien vu. Imaginez quand plus de gens chercheront un toit.

Les locateurs seront encore plus morts de rire.

Comme les maisons en vente sont de plus en plus chères et que les gens sont de plus en plus endettés, que font les banques?

Elles se protègent, donc elles haussent leurs taux d’intérêt, ce qui rend encore plus inaccessible l’achat de la première maison.

Évidemment, un immigrant, ça tombe malade comme vous et moi.

La TD rappelle qu’en 2019, le Canada était déjà au 31e rang sur les 34 pays les plus développés pour l’accès aux lits d’hôpital de courte durée.

Vous pensez que l’ouverture de nouveaux lits peut suivre un tel rythme d’augmentation de la population?

Vous avez aussi remarqué que le panier d’épicerie coûte plus cher.

Il y a des tas de raisons: la guerre en Ukraine crée une rareté de certains produits, la fin de la pandémie fait qu’on se rue sur certains produits, les aides gouvernementales poussent des gens à dépenser, etc.

Fondamentalement, les prix augmentent quand la demande augmente et que l’offre ne suit pas le même rythme.

Plus de gens veulent, mettons, du riz, mais la production de riz a du mal à suivre.

Le riz devient rare, alors celui qui a du riz en profite pour augmenter son prix.

Or, une immigration massive et subite, ça fait beaucoup de gens qui, tout d’un coup, ont besoin de se nourrir, de se loger, d’être soignés, etc.

Comme la disponibilité de ces biens tardera à s’ajuster, leur rareté fera augmenter leurs prix.

Recul

Ne vous consolez surtout pas en pensant que cette immigration massive augmente notre niveau de vie... qui recule depuis 2014.

La croissance du PIB par habitant du Canada le classe au dernier rang des pays de l’OCDE.

Imaginez quatre autres années avec Justin...