J’étais un membre du club Rusty Staub

Russ Anber est impliqué dans la boxe depuis plus de 40 ans. Il a été entraîneur dans un coin de boxeur pour au moins 100 combats de championnats du monde, dont le prochain d’Artur Beterbiev à Québec, et plus de 5000 combats.

Les Olympiques de 1976 à Montréal et le film Rocky ont été des sources d’inspirations pour lui. Cependant, il m’a passé le KO lorsqu’il m’a confié que son rêve était de jouer un jour pour les Expos.

Ton père était ton historien de sport.

Mon père, Raymond, m’a raconté sa jeunesse à Brooklyn lorsqu’il a vu à l’œuvre le premier joueur afro-américain, Jackie Robinson. Une fois arrivé à Montréal, il m’a fait découvrir les années des Royaux au stade Delorimier sans oublier les Expos.

Ton père était un entrepreneur.

Il avait son entreprise de boucles d’équipement sportif. Un de ses clients était Daignault Rolland, située sur la rue de Rouen.

Tu as toujours ton premier gant de baseball.

Un jour, chez Daignault Rolland, mon père m’a dit que si jamais je devenais un bon joueur de baseball, il m’achèterait un de ces gants. Il a tenu sa promesse et moi, j’ai toujours ce gant en ma possession.

Ta mère était exceptionnelle.

Maman, Laila, était toujours présente à la maison pour aider mon frère Richard – qui dirige les bureaux de mon entreprise Rival Boxing à Las Vegas –, ma sœur, Donna, et moi.

Tu habitais dans le quartier Parc-Extension.

Je jouais au soccer, j’étais gardien de but au hockey, car mon idole c’était Rogatien Vachon, et j’adorais jouer au baseball. Je me rendais à pied au parc Jarry pour voir les Expos.

Tu as fait partie du fan-club de Rusty Staub.

J’ai fait partie de son fan-club avec la Banque de Montréal qui me permettait de me procurer, pour la somme de 50 cents, des billets dans les gradins populaires.

Tu as fréquenté l’école à Ville Mont-Royal.

Comme on le disait si bien, de l’autre côté de la clôture, qui empêche toujours les Montréalais de traverser à pied vers Ville Mont-Royal, sur le boulevard l’Acadie, et qui est maintenant cachée par d’immenses haies.

Tes parents aimaient faire du ski.

Nous prenions le P’tit Train du Nord pour Sainte-Adèle pour nous amuser sur les pentes de ski des Laurentides. Lorsque j’avais 11 ans, la famille s’est installée à Sainte-Adèle.

Tu as fait un dessin dans le sable.

J’étais inscrit avec la formation de baseball des Mets de la Petite Ligue. Je ne savais pas comment dire le poste d’arrêt-court en français, alors j’ai dessiné un terrain de baseball dans le sable pour indiquer ma position. Après m’avoir vu jouer, il m’a recommandé de jouer au deuxième but.

Tu jouais au baseball, au tennis, sans oublier de faire du ski.

Mes amis venaient de tous les secteurs de la société, Alain Choquette, Charles Biddle fils, et les enfants de la famille Cotroni. Mon premier emploi d’été était chez Pep’s Steakhouse, à Sainte-Adèle.

À l’âge de 15 ans, le duo Anber-Choquette travaillait chez Beaulieu Sports.

Je travaillais dans le secteur du ski et Alain dans le secteur du tennis. Qui aurait pensé que deux jeunes de Sainte-Adèle auraient percé dans les hautes sphères de leur travail, la boxe et la magie ?

Tu rêvais de jouer pour les Expos.

Oui, mon rêve de jeunesse était de porter les couleurs des Expos, car ma première passion pour le sport était le baseball.

La boxe t’a toujours intrigué.

Lors du premier combat de boxe Ali-Frazier, en 1971, j’ai demandé à mon père qui était pour gagner. Confiant, il m’a répondu : Joe Louis les aurait battus avec une main dans le dos.

Pourquoi ton boxeur favori était-il Donato Paduano ?

J’aimais la prononciation de son nom. Je ne l’avais jamais vu boxer, mais tout comme mon père, j’avais fait ma propre prédiction : Donato Paduano les aurait battus facilement.

Ton professeur à l’école secondaire Saint-Agathe Academy t’a initié à la boxe.

Mon professeur de chimie m’a initié à la boxe, mais ma carrière de boxeur a été de courte durée. Cependant, le directeur des sports de la Ville de Montréal, Daniel Robin, m’a donné la chance de diriger mon club de boxe, sous les ordres de Gilles Charon.

Tes idoles à la boxe n’étaient pas les mêmes que ceux de tes amis.

Ils adoraient les gars qui portaient les gants de boxe. Moi, c’étaient les gars qui portaient des chemises d’entraîneur, les Roger Larivée, Georges Drouin et Angelo Dundee, l’entraîneur de Mohammed Ali.

L’entraîneur de boxe québécois Roger Larivée et le boxeur Vinnie Curto ont cru en toi.

À son gymnase de boxe, monsieur Larivée m’a enseigné les rudiments. Tandis que le boxeur américain Vinnie Curto m’a donné ma première chance à l’âge de 18 ans. Mon deuxième combat avec lui s’est déroulé au Forum lorsqu’il a affronté Eddie « l’Ouragan » Melo, le favori du journaliste Guy Émond.

Tu as une anecdote au sujet de Roger Larivée.

M. Larivée avait toujours dans sa poche une petite bouteille remplie de brandy, de citron et de sucre. Curto arrive dans le coin et supplie Roger de lui donner un peu de sa potion magique. Roger lui dit : « Tu ne la mérites pas, gagne la prochaine ronde et je t’en donnerai. »

Le message a-t-il été compris ?

Une fois que la ronde a commencé, Roger s’est tourné vers moi : « Shoeshine (c’était mon sobriquet), retourne rapidement dans le vestiaire, car j’ai oublié la bouteille. »

Ton plus beau moment dans la boxe ?

Sans aucun doute lorsque Otis Grant a remporté le Championnat du monde en Angleterre.

Tu considères Mohammed Ali comme un être supérieur.

Lors de ma rencontre avec Mohammed Ali, il y avait comme un arôme qui m’a fait ressentir que j’étais devant un être supérieur, pour ne pas dire un dieu.

Parle-nous de ta fille et de ton épouse.

J’adore taquiner ma fille, Julia, en lui rappelant que j’ai hâte de devenir grand-père. Mon épouse, Stephanie, est ma partenaire en affaires et ma partenaire de vie. Son appui a joué un rôle important dans ma carrière.