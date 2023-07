La soirée des vétérans au Festival en chanson de Petite-Vallée

À eux seuls, Richard Séguin et Louis-Jean Cormier cumulent plus d’une dizaine de présences au Festival en chanson de Petite-Vallée. Mais même s’ils sont venus régulièrement, ils sont bien loin d’être blasés pour autant. La soirée du 29 juillet 2023 l’a bien prouvé, et elle n’est même pas encore terminée.

Celui qui est artiste passeur de l’événement cette année, Richard Séguin, est arrivé sur la scène du Grand Chapiteau Québecor vers 20h20 sous les applaudissements nourris du public, qui semblait déjà conquis d’avance. À la fin de la première chanson, Rester Debout, le chanteur semblait aussi ému que le public. «Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe à Petite-Vallée», souligne-t-il, visiblement ému.

À la chanson suivante, Sous les cheminées, il n’aurait même pas eu besoin de chanter le refrain tellement le chœur de la foule était fort, chacun des spectateurs du chapiteau plein à craquer semblait être en véritable symbiose avec ce qui se passait sur scène.

Crédit Photo: Alexandre Cotton

Une chanson, une anecdote

Pour Richard Séguin, chaque chanson représente une personne, ou un souvenir bien précis. «Cette chanson-là, c’est pour la personne paratonnerre de ma famille; celle-là c’est pour ma petite-fille qui à l’époque me demandait pourquoi des gens doivent s’expatrier de leur pays d’origine; celle-là c’est pour Laure Waridel et Anaïs Barbeau-Lavalette, qui ont fondé l’organisme Mères au front...» Et ça continue. À chaque chanson, c’est toute une histoire qui se dévoile devant nous. Tout près des Trembles, une chanson dédiée à sa mère, est particulièrement touchante.

Les mélodies de style parfois folk, parfois country et même americana sont souvent reléguées au second plan pour mettre l’accent sur les paroles, mais elles restent de très grande qualité. En plus de la guitare du chanteur de Pointe-aux-Trembles, on peut entendre Alexis Martin aux percussions, Raphaël D’Amours au banjo et au Lap Steel et Simon Godin à la guitare (et au Weissenborn), particulièrement magistral dans l’introduction de Double Vie.

Juste avant le spectacle, la présidente du conseil d’administration du Village en chanson de Petite-Vallée a maladroitement dit que les années 1980 étaient le moment où Richard Séguin était big, mais après la soirée, le public a pu confirmer qu’il est toujours aussi grand.